Conocen coerción con cuatro supuestos bandoleros en SDE

Santo Domingo Este.- El tribunal de atención permanente de la Provincia Santo Domingo conocerá medida de coerción este lunes a cuatro de los supuestos miembros de la banda que mantenía en zozobra a barrios de Cancino Adentro y otros sectores de Santo Domingo Este, así como a Sabana Perdida.

Los integrantes de la banda de salteadores alegadamente tenían ocho órdenes de arresto y fueron identificados como Janser Rafael Beltré Sánchez (Sonrisa), residente en la calle Central, del sector de Vietnam; Alfredo Ruiz Pascual (Tilily), residente en la calle El Cachón, No. 60, del sector de Sabana Perdida, municipio Santo Domingo Norte; Franklin Hernández de los Santos, residente en la calle 4 de Agosto, No. 07, del sector de Vietnam, y Manuel Alfredo Ogando Cueva, residente en la calle Florinda Soriano (Mamá Tingó), No. 30, del sector de Sabana Perdida.

Estos fueron detenidos en el sector Cancino Adentro, del municipio Santo Domingo Este, durante uno de los operativos preventivos que llevan a cabo la Dirección Regional Santo Domingo Oriental, en los barrios y sectores bajo su jurisdicción.

A estos la Policía les habría ocupado una pistola calibre 45, un revólver calibre 38, ambas armas con la numeración y marca no legible, varias cápsulas y un carro marca Toyota Corolla, Placa A045166, donde se desplazaban.

Los apresados están acusados además de haber violado una menor y una mujer en el sector Cachón de la Rubia, donde habían cometido varios delitos.

La audiencia está programa para las seis de la tarde de hoy.