Las crudas opciones de Leonel

Aunque dentro del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) nadie quiere hablar abiertamente sobre el asunto, acaso debido a que su peligrosidad produce grima y escalofríos, lo cierto es que el doctor Leonel Fernández está obligado a pensar en que una de sus opciones actuales o potenciales consiste en abandonar esa entidad para formar tienda política aparte.

Y antes de que caigan sobre sí los truenos y las centellas de los interesados y los cándidos, quien escribe debe apresurarse a aclarar, para que no haya confusiones al respecto, que el planteamiento que precede no tiene nada que ver con simpatías, abominaciones o militancias, pues en la actualidad, debido a que se negó a participar en la carnicería interna que destajó al PRD, no pertenece a ningún grupo o partido.

Por supuesto, esa es una dentro de varias opciones que están a disposición del doctor Fernández: también podría persistir en su posición limbal de hoy para ver lo que finalmente “trae el barco”, auspiciar la candidatura presidencial de la doctora Margarita Cedeño, proponer una “opción unitaria” o, ¿por qué no?, respaldar al licenciado Danilo Medina (en sus nuevas aspiraciones reeleccionistas en ciernes) o a quién éste presente como su delfín político.

La eventual salida del PLD del doctor Fernández obviamente supondría una escisión importante y, por lo tanto, una casi segura derrota de la entidad en las venideras elecciones, pero si en política se hace lo que conviene y no necesariamente lo correcto (idea maquiaveliana reivindicada reiteradamente en el país por los doctores Joaquín Balaguer y Euclides Gutiérrez Félix), entonces el exmandatario está ante un verdadero laberinto.

En efecto, si hay algo difícil de dilucidar en esta “era” de Danilo (que en términos de racionalidad política ha devenido obispo y verdugo encapuchado al mismo tiempo) es qué le conviene y qué no le conviene al doctor Fernández (hasta ahora cordero propiciatorio de todos los sacrificios internos, sin importar que fuesen merecidos o no): estar “unido” al primero sólo le ha provocado tormentos, agonías e incomodidades, pero suelta las amarras puede ser objeto de acusaciones de “traidor” o de que provocó la derrota del PLD.