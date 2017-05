Lucía Medina deja entrever comité político PLD discutiría de nuevo acuerdo

Este martes, la presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, dejó entrever que el comité político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), conocería si se cumple o no el acuerdo mediante el cual ella debería ceder el cargo de presidenta de la Cámara de Diputados a su colega y compañero de partido Rubén Maldonado.

“Pero claro yo no soy loca, hay un acuerdo, yo me remito al Comité Político”, acentuó Medina, ante la pregunta de si estaba consciente del pacto que existe a lo interno del PLD sobre su cargo.

“Yo no quiero hablar de ese tema, ese es un tema del Comité Político, y de eso está apoderado el Comité Político, yo fui designada para un año de gestión y apenas tengo nueve meses, yo me remito a la decisión que tome el Comité Político, no es un tema del Congreso Nacional”, adujo.

Sin embargo, tanto Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado y secretario general del PLD, como el ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo, sostienen que el acuerdo existe y dan por un hecho que debe ser cumplido.

Medina fue preguntada por periodistas en su despacho y respondió que este no era un tema del Congreso Nacional y que de “eso está apoderado el Comité Político”.