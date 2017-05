Adocco denuncia inrregularidades en presa de Río Yacahueque

Santo Domingo, D. N., 24 de mayo del 2017.- La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, ADOCCO, apoderó a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, de una denuncia por las irregularidades encontradas en el proceso y posterior adjudicación a un consorcio el contrato para la construcción de la presa de Almacenamiento del Rio Yacahueque, Municipio las Matas de Farfán, Provincia San Juan de la Maguana, No. 243/2017”, entre la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) y el Consorcio IDC-MTR, de fecha 10 de mayo de 2017.

La entidad anticorrupción establece su denuncia por las violaciones a la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones, detectadas en el proceso de licitación, en el pliego de condiciones y finalmente en el contrato ya firmado, como se puede observar de entrada, en la comunicación, No. ADM/EGEHID-280-2017, donde se designada una Comisión Negociadora del Contrato, con el objeto de discutir con el Consorcio IDC-MTR, adjudicatario de la Licitación Pública Nacional EGEHID-CCC-LPN-2016-004, para que se pueda llegar a un acuerdo sobre el monto a contratar de acuerdo a la Licitación Pública Nacional antes citadas.

Otra de las irregularidades señaladas por ADOCCO, se desprende del resultado de las reuniones de la comisión negociadora del contrato de EGEHID con el representante autorizado del Consorcio IDC-MTR, en fecha 02 de mayo del año 2017, en la cual es firmada el Acta de Acuerdo Relativa a la Lista de cantidades y precio y monto del contrato de la ejecución de la obra para la construcción de la presa de Yacahueque, Licitación Pública Nacional EGEHID-CCC-LPN-2016-004, mediante la cual es aprobada la lista de cantidades y precios del contrato (Anexo 2 del Acta de Acuerdo), que incorpora los precios unitarios ajustados, y la que servirá de base y regirá para la elaboración del Contrato para la Ejecución de Obra para la Construcción de la presa almacenamiento de Rio Yacahueque, Municipio Las Matas de Farfán, Provincia San Juan de la Maguana, correspondiente a la Licitación Pública Nacional No. EGEHID-CCC-LPN-2016-004, por un monto total de RD$742,540,209.47”.

En su instancia de solicitud de investigación la entidad desglosa las violaciones flagrante, como se desprende a continuación: El artículo 20 de la Ley Núm. 340-06, establece lo siguiente: “Artículo 20. El pliego de condiciones proporcionará toda la información necesaria relacionada con el objeto y el proceso de la contratación, para que el interesado pueda preparar su propuesta”. Lo anterior incluye la existencia y publicación previa de un contrato modelo.

“Que la negociación de las cantidades, precios y montos luego de la etapa de adjudicación violenta los derechos de los demás participantes que pudieron presentar una mejor oferta; por otra parte, se deja a la discrecionalidad del los funcionarios públicos cometer irregularidades en perjuicio del presupuesto nacional. Que la situación anterior, violenta los principios del artículo 3 de la Ley Núm. 340-06, a saber: Principio de eficiencia, Principio de igualdad y libre competencia, Principio de transparencia y publicidad, Principio de economía y flexibilidad, Principio de equidad y Principio Participación”.

“Que en revisión del pliego de condiciones, pudimos detectar que los requisitos técnicos solicitados no fueron criterios objetivos y razonables con la contratación. Parte del ello fue el denominado criterio “Enfoque, Metodología y Plan de Utilización de Personal y Equipos Para La Ejecución del Trabajo” que se prestaba para ser discrecional y poder afectar a unas ofertas y beneficiar a otras. Que otro requisito, fue el de “Certificación de experiencia” que se prestaba a sacar el mayor numero de oferente, solicitando una experiencia en obras similares en los últimos 10 años, cuando es de conocimiento público que no ha habido obras de ese tipo en los últimos años”.

“Que por otra parte, tampoco se cumplió con el debido proceso administrativo en la etapa I, sobre la entrega y evaluación de la oferta técnica, y por denuncias que llegan a esta organización se indica que los funcionarios de la institución amenazan a los participantes si cuestionan los procesos que se llevan a cabo; que los puntajes de la oferta técnica eran entregados de manera secreta; no se realizó el reporte de lugares ocupados; se crearon comisiones que no se encuentran en la Ley, el Reglamento o el Pliego de Condiciones; entre otras denuncias. Que lo anterior es suficiente para iniciar una investigación, por lo que estamos solicitando formalmente lo siguiente: UNICO: Proceder a dar inicio a una investigación de las particularidades del proceso de contratación Licitación Pública Nacional EGEHID-CCC-LPN-2016-004, para la construcción de la presa almacenamiento de Rio Yacahueque, Municipio Las Matas de Farfán, Provincia San Juan de la Maguana, RD y su Contrato de Construcción No. 243/2017 de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) y se nos mantenga informado”. Concluyo.