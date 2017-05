Publican lista preliminar de miembros Acroarte con derecho a voto

La Resolución 02-20017 resuelve que los miembros que no aparezcan en la lista de votantes tienen derecho a solicitar que la Junta de Elecciones se revise su caso.

Santo Domingo. – La Junta de Elecciones de la Asociación Dominicana de Cronistas de Arte (ACROARTE) dio a conocer este miércoles 24 de mayo del 2017 la lista preliminar de 151 miembros con derecho a voto para los comicios a celebrarse el sábado 24 de junio.

De acuerdo a la lista entregada por la Junta Directiva de ACROARTE, los miembros activos pertenecientes a esa entidad están distribuidos como sigue: Santo Domingo 84, Santiago 28; Nueva York 22 y La Florida 17.

La Junta de Elecciones también dio a conocer la resolución No. 02-2017 que permite al afiliado que no figure en la lista preliminar publicada y se crea con los méritos para ejercer el voto, a la luz de los artículos 14 y 15 de los estatutos y de la resolución No. 01-15, aprobada por la Asamblea Ordinaria del 20 de agosto 2016, a solicitar mediante carta la revisión de su caso, la cual debe entregar en un plazo de mayor de 10 días a partir de este miércoles 24 de mayo. La misiva debe ser entregada antes del 02 de junio de 2017 fecha inclusive.

La carta debe ser entregada personalmente por el interesado en la sede de ACROARTE en Santo Domingo. Por igual, se permitirá también su entrega debidamente firmada y escaneada, a través del correo electrónico personal del interesado. La carta deberá ser remitida al correo electrónico de la Junta de Elecciones de ACROARTE, jeacroarte2017@gmail.com, con copia al correo del presidente de la junta, josetejadagomez@gmail.com.

La resolución fue adoptada por la Junta de Elecciones reunida el martes 23 a partir de la 4:00 de la tarde, en la que fueron analizados los artículos de los estatutos que se refieren a los miembros activos y pasivos.

El artículo 14 sobre miembros activos, establece que “Son aquellos que están al día en el pago de sus cuotas, que hayan asistido a las tres últimas asambleas y participen con regularidad en las actividades que convoque la institución”.

Mientras que sobre los pasivos, el artículo 15 establece: “Son aquellos que no cumplen con el Artículo 14, por lo que pierden sus derechos deliberativos, siempre y cuando no presenten excusas justificadas por escrito o personal, habiendo sido convocados regularmente”.

La Junta de Elecciones está integrada por José Tejada Gómez, presidente; Estuardo Arias, miembro; Eusebio Martes, miembro y Katy Ortega y Yubelkys Mejía, suplentes.

