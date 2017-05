Novena Sinfonía de Beethoven cierra con éxito Festival Musical de SD

Santo Domingo.- Con una sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduaro Brito abarrotada de público, la onceava edición del Festival Musical de Santo Domingo marcó su final presentando la exquisitez musical de la “Novena Sinfonía de Beethoven”

Los responsables de provocar la marea de aplausos de los presentes lo fueron la orquesta de 94 músicos dirigidos por el maestro José Antonio Molina, las 94 voces del coro que condujo Elioenai Medina y las imponentes voces invitadas de la Soprano Ana Lucrecia García, la Mezzosoprano Anna Moroz, el Tenor Francisco Corrujo y el Barítono Günter Haumer.

Por una hora y 20 minutos la batuta del maestro Molina no cesó mientras dirigía los cuatro movimientos (Allegro ma non troppo, un poco maestoso; Scherzo: Molto vivace – Presto; Adagio Molto e cantabile – Andante moderato; Presto – Allegro assai- Andante maestoso- Allegro energico, sempre ben marcato- Allegro ma non tanto – Prestissimo) de la afamada Sinfonía número 9 en Re menor, Opus 125 del maestro alemán Ludwing Van Beethoven.

La magistral actuación de este conglomerado de virtuosos artistas desató en la parte final de la pieza una algarabia colectiva en la sala, que se prolongó por más de 5 minutos, lo cual dejó en evidencia la satisfacción del público y el reconocimiento al trabajo organizativo, realizado por la Fundación Sinfonía que dirige doña Margarita Copello de Rodríguez y todo el equipo.

El Festival Musical de Santo Domingo se inició el pasado 18 de este mes con la participación de reconocidos artistas del mundo clásico. Previo a su inauguración, la Fundación Sinfonía, bajo la coordinación del maestro Guillermo Mota realizó una serie de conciertos populares presentados en estaciones del Metro de Santo Domingo, así como en la Ciudad Colonial y en Megacentro.

La iniciativa del maestro José Antonio Molina y de los directivos de la Fundación Sinfonía logró un excelente apoyo por parte del público.