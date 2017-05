In the fade, crudo drama social alemán de alta estética

No es In th Fade, su primer lance de Fatih Akin de denuncia de hechos históricos disimulados por la apatía de los historiadores, los resortes mediáticos condicionados y las comodidades de conciencia.

El director Fatih Akin hace un cine distanciado de los páramos de la recreación y la efímera ilusión que colma de imágenes inocuas para el gran consumo.

Akin hace arte del cine, gobierna con matemática precisión cámara, sonido, efectos y actuaciones pero golpea fuerte a partir de un compromiso que expone una de las vergüenzas de la Alemania moderna en los tiempos del internet: los asesinatos de ahora recién de la extrema derecha neo-nazi.

La actuación

El peso dramático de la película carga sobre la actriz Diane Kruger, al desarrollar unos registros emotivos tan creíbles que logra hacernos sentir su sufrimiento de la mujer a la cual se le destruye la vida por un atentado terrorista de nazis de este tiempo. Es una candidata muy fuerte a Mejor Actriz en Cannes.

Lo que hace esa mujer ante la cámara es robarnos con derecho todos los sentimientos que nos expresa en desde la desesperación, la impotencia y la angustiante necesidad de una venganza que la justicia – en el filme- le ha negado.

Kruger se entregó por completo al personaje de Katjia, que se antoja símbolo del sufrimiento máximo, al sufrir un doble crimen y sentir que no ha pasado nada.

Cuando pasa el último fotograma de In The Fade, (Fain Akin) un drama social de acción, el espectador queda sacudido y aun enterrado en su butaca.

El motivo

La fuerza dramática de la narración está un hecho poco destacado por la prensa germana y que hoy dia ya casi nadie recuerda: los asesinatos del Bósforo, actos de terror en Alemania entre 2000 y 2007 perpetrados por la extrema derecha neonazi, que sacrificaron la vida de diez personas.

Los responsables de esos crímenes de odio eran los activistas de ultraderecha, en unos hechos en los que estaban involucrados a miembros de los servicios secretos alemanes.

La inspiración de Akin toma un atentado con bomba en un pequeño taller en que trabajaba un inmigrante con ideas de izquierda, volando el lugar cuando estaba con allí con su hijo.

Compromiso

Más de una vez ha declarado: “No soy ni de Alemania, ni de Turquía. Soy del cine y de su fuerza denunciante del dolor y la injusticia en todo el planeta”.

Fue el director de la trilogía Love, Death and the Devil le (Contra la pared , 2004) -Oso de Oro en Berlín); Al otro lado, 2007, (fue premiado en Cannes) y The Cut , saga responsable de haber lanzado al estrellato al actor francés Tahar Radhi, (de origen turco), interpretando a Nazaret, personaje que a lo largo de la cinta no pronuncia una sola palabra y que despliega acciones físicas que lo reposicionaron en la industria del cine europeo.

Con esa trilogía, Akin denunció el genocidio en Turquía en 1915, crimen masivo que puso en boga desde sus tres películas temáticas.

Si tiene oportunidad de verla en cartelera, no se la pierda. Quien se perjudica es usted que se perderá de una lección de cine valiente y de altísima producción de cine.

Ficha Técnica

Título: In the Fade

Título original: Aus dem Stern

Dirección: Fatih Akin

Género: Drama, triller

Actores: Diane Kruger, Ulrich Tukur, Johannes Krisch, Denis Moschitto, Numan Acar

Nacionalidad: Francés, Alemán

Distribuidor: Pathé

Duración: 1h46mn Festival:

Festival de Cannes 2017

Sinopsis:

La vida Katja se derrumba cuando su marido y su hijo murieron en un ataque con bomba. Después de que el dolor y la injusticia, vendrá el tiempo de venganza.

