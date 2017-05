Desfile Puertorriqueño otorga 100 becas a estudiantes

27 de mayo, 2017, Nueva York, NY – La Junta Directiva del Desfile Nacional Puertorriqueño (NPRDP por sus siglas en inglés) rindió homenaje a cinco líderes de educación en su evento anual Education Leadership Awards (Premios de Liderazgo en la Educación), que se realizó el 25 de mayo en el Time Warner Center de la ciudad de Nueva York.

El NPRDP también otorgó 100 becas a estudiantes de ascendencia puertorriqueña que aspiran estudios universitarios. El monto total de becas otorgadas es de $200,000, el más grande en la historia del desfile, y el cual cumple con una meta que la Junta Directiva se propuso en el 2014, como resultado de su compromiso de promover la superación académica. Los ganadores de becas representan a 17 estados y Puerto Rico.

Ganadores de Premios de Liderazgo Educativo:

Sra. Nitza Milagros Escalera, Esq. – Assistant Dean of Student Affairs and Diversity Initiatives, Fordham University School of Law

Sr. Manuel J. Fernós, Esq. – President, Inter American University of Puerto Rico

Sra. Jayne Benito-Hunt – 32K 151 Principal, Lyndon Baines Johnson Elementary School

Sra. Ileana P. Rodriguez, Ph.D. – SVP, Collective Leadership & Engagement, Teach for America Sra. Ruth Santiago – Bilingual Teacher PS 155 2nd grade ICT Transitional Teacher

“La educación es un nivelador económico, y por eso establecimos el objectivo de hacer un impacto positivo a la mayor cantidad de vidas estudiantiles que sea posible a través del tiempo”, dijo Lorraine Rodríguez-Reyes, integrante de la Junta Directiva del NPRDP y co-presidenta del Comité de Educación. “En el 2014 otorgamos 15 becas, tres veces más que la cantidad del año anterior, y desde entonces hemos continuado multiplicando el monto y la cantidad de becas cada año hasta 100 becas.”

El compromiso del Desfile con la educación es profundo, y el beneficio para los becados va más allá del dinero. Desde el 2014, el NPRDP ha organizado talleres para ayudar a estudiantes edificar un dominio de la historia y cultura puertorriqueña, así como las habilidades necesarias para ayudarles a desarrollarse profesionalmente.

El tercer Campamento Cultural anual del PRDPD (Cultural Boot Camp), una asociación nacional de jóvenes, líderes comunitarios, instituciones culturales y educativas dedicadas a promover la cultura puertorriqueña, tuvo lugar el 20 de mayo en el Centro de Estudios Puertorriqueños de Hunter College.

En la actividad, estudiantes participaron en un currículo para obtener un Certificado de Embajador Cultural. Para convertirse en un Embajador certificado, los estudiantes tuvieron que completar un curso de historia puertorriqueña que constaba de 7 lecturas y varios documentales, seguidos de tres exámenes. Una vez completado el programa, un embajador puede dirigir una discusión de grupo y servir de tutor.

En su cuarto año, El Día de Enriquecimiento profesional del NPRDP (Enrichment Day), se dio lugar en People en Español, el lunes, 22 de mayo, donde los estudiantes participaron en una serie de talleres diseñados para proporcionarles conocimientos prácticos en su desarrollo profesional.

Éstos incluyeron: instrucción en etiqueta digital y redes sociales, como desarrollar un curriculum vitae, etiqueta y buenos modales de mesa, instrucción financiera, como vestirse para el éxito y estrategias para prosperar en una carrera universitaria.

Estos talleres permitieron que los estudiantes expandan sus redes profesionales y tengan acceso a líderes en los negocios y del mundo académico, los cuales pueden seguir proporcionando mentoría y oportunidades profesionales a lo largo de sus carreras.

La celebración del 60 aniversario del Desfile Nacional Puertorriqueño se llevará a cabo en la Quinta Avenida de la Ciudad de Nueva York, desde la calle 44, hasta la calle 79, el domingo 11 de junio, a partir de las 11:00 am (EST).

El evento será transmitido en vivo a través de WABC-TV, Canal 7 en Nueva York, así como a través de sus afiliados en Orlando, Florida en WFTV/WRDQ, y en Puerto Rico ABC5 (WORA-TV 5.2), de 12:00 pm a 4:00 pm (EST).

La transmisión en vivo por Internet estará disponible en www.abc7ny.com. Para más información sobre el desfile y los principales eventos, visite www.nprdpinc.org.