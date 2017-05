Alfredo Pacheco ni el senador Valentín se han entregado al MP por caso Odebrecht

El diputado Alfredo Pacheco no se ha entregado como circuló en medios políticos y en las próximas horas ofrecerá una rueda de prensa para tratar sobre el caso.

Pacheco ofrecerá una rueda de prensa en la sede del bloque de legisladores del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en la sede del Congreso Nacional. Se informó que estará acompañado de sus colegas.

Tampoco se habría entregado a la fiscalía el senador peledeístas por la provincia de Santiago Julio César Valentín, como se había informado.

En calidad de legisladores estos no pueden ser arrestados por esta abierta la legislatura. Por eso se había puesto a correr el rumor de que se habían entregado, no cual no es cierto.

Otro legislador mencionado el el caso de los sobornos de Odebrecht en República Dominicana es el senador por San Cristóban Tommy Galán.

NOTICIAS RELACIONADAS

MP arresta 14 vinculados a sobornos de Odebrecht