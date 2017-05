MP implica a 14 personas en los sobornos de Odebrecht

Legisladores, funcionarios, políticos y empresarios fueron implicados en el millonario fraude de soborno de la empresa brasileña Odebrecht en República Dominicana.

Entre los arrestados en la mañana de este lunes están Temístocles Montás, Andrés Bautista, Julio Cesar Valentín, Cesar Sánchez, Radhamés Segura, Victor Díaz Rúa y Angel Rondón.

También fueron Conrado Pitaluga, Ruddy Gonzalez, ingeniero Máximo D`Oleo. Rondón, Temístocles, Bautista, Gonzáles y Segura fueron arrestado en allanamientos conjuntos en las primeras horas de la mañana.

Extraoficialmente se ha informado que el senador de Santiago Julio Cesar Valentín viajó desde Santiago en la madrugada para entregarse en la PGR, mientras que el supuesto implicado Tommy Galán, espera por una decisión en ese sentido. Los legisladores no pueden ser arrestados ya que disfrutan de inmunidad parlamentaria.

Se informó que Alfredo Pacheco, ex presidente de la Cámara de Diputados, y actual legislador y vocero de la bancada del PRM en la cámara baja también se entregó voluntariamente en la mañana de este lunes.

Temistocles Montás es actualmente ministro de Industria y Comercio y miembro del Comité Político del PLD; Andrés Bautista es presidente del Partido Revolucionario Moderno, (PRM) y ex presidente del Senado; Ruddy González ex diputado del Partido Revolucionario Dominicano (PRD); Radhamés Segura es miembro del comité político del PLD y ex vicepresidente ejecutivo de la Corporación de Empresas Electricas Estatales (CDEEE); Cesar Sánchez, fue presidente de la CDEEE ,de la cual es asesor, y es dirigente del PRM; el empresario Ángel Rondón, admitió haber recibido 92 millones de Odebrecht, aunque dijo que no eran para sobornos.

Mientras que el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz, es secretario de finanzas del PLD y miembro de su comité central. Al abogado Pitaluga no se le conoce militancia pública.

Algunos acudieron a entregarse a la Procuraduría General de la República, mientras otros fueron arrestados en sus casas, donde además sus viviendas fueron allanadas. Los detenidos son trasladados al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, del Distrito Nacional.

Todos habrían sido sobornados por la empresa brasileña Odebrecht, cuyos ejecutivos admitieron haber distribuido 92 millones de dólares a funcionarios dominicanos.