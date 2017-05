Montás solicita suspensión temporal del Comité Político del PLD

Temístocles Montás, solicitó este lunes su “suspensión temporal” como miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) luego de ser arrestado por su supuesta vinculación en el caso de los sobornos pagados por constructora Odebrecht.

En una carta que envió al secretario general del PLD, Reinaldo Pared, Montás expresa que esta suspensión será hasta que “quede demostrado en la Justicia que nunca he utilizado un cargo público bajo mi dirección para obtener ventajas, beneficios o privilegio, lo cual podré afirmar siempre de este como de cualquier otro caso”.

“En la tarde de hoy recibí una carta del cro. @temomontas, mediante la cual solicita una suspensión temporal del CP”, escribió Reinaldo Pared Pérez en su cuenta de twitter.

La misiva fue recibida en las Oficinas de la Secretaría General que funciona en la Casa Nacional del PLD en la avenida Independencia en Gascue y enviada a Reinaldo Pared Perez, quien la hizo publica

El mensaje del secretario general del PLD lo acompañó con una copia de la carta cuyo texto fue fotografiado y copiamos

Doctor

Reinaldo Pared Pérez

Secretario General del Partido de la Liberación Dominicana

Asunto: Solicitud suspensión temporal como miembro del Comité Político

Distinguido Doctor Pared:

En el día de hoy he recibido la desafortunada noticia de ser acusado por la Procuraduría General de la Republica en el publicitado caso Odebrecht, por la supuesta comisión de crímenes cometidos en el ejercicio de la función pública.

Es de su conocimiento que en los últimos 16 años he servido a la Republica Dominicana como funcionario público en cargos de alto nivel en los distintos Gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, y que nunca mi nombre había sido vinculado directa o indirectamente con actuaciones indecorosas o contrarias a la legalidad. Por el contrario, me enorgullece reconocer que mi trayectoria política y profesional ha sido siempre referida por compañeros, amigos, familiares y seguidores como modelo de honestidad, honradez y probidad, para la cual he trabajado con plena conciencia en toda mi vida pública y privada.

Esta indeseable sorpresa que hoy ataca mi honorabilidad y mi prestancia social, también constituye una perturbadora distracción que afecta mi vocación de servicio. Por esta razón, solicito mi suspensión temporal como miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, hasta que quede demostrado en la Justicia que nunca he utilizado un cargo público bajo mi dirección para obtener ventajas, beneficios o privilegios, lo cual podré afirmar siempre respecto de este como de cualquier otro caso.

Agradeciendo su generosa correspondencia a la referida solicitud, le saluda cortésmente.

Ing. Juan Temistocles Montas Domínguez