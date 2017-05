Senador Julio César Valentín proclama su inocencia

Senador por Santiago emite documento en el que manifiesta su apego a la institucionalidad

El Senador Julio Cesar Valentín, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) al sostener su apego a la institucionalidad y a la rendición de cuentas se manifestó dispuesto a acudir al escenario que se le requiera a demostrar su apego irrestricto al mandato de las leyes y normas.

Valentín, quien figura en la orden de arresto que emitió la Procuraduría General de la Republica por su supuesta relación con los casos de sobornos de la empresa, constructora Odebrecht, demando de las autoridades que revisen el historial de su patrimonio y que todo se haga público.

“No albergo temor alguno porque la verdad siempre sale a flote y por ella lucharé” sostiene Valentín en un documento que hizo circular en los medios de comunicación, que aquí copiamos:

COMUNICADO JULIO CÉSAR VALENTÍN AL PAÍS

Luego de la mención de mi nombre de las acciones emprendidas por la Procuraduría General de la República este lunes estoy en el deber de dirigirme a mi país, y en especial a la provincia que me ha elegido, Santiago.

Como ciudadano estoy sujeto a la ley y tengo la convicción de que como legislador me debo a ella. En mis más de 20 años de trayectoria pública he demostrado un apego irrestricto al mandato de las leyes y normas. Por eso y por ser un abanderado de la institucionalidad y la rendición de cuentas estoy dispuesto a acudir a cualquier escenario a reafirmarlo.

Siempre he sido transparente ante mi pueblo y esta ocasión no es la excepción. Demando de las autoridades que revisen el historial de mi patrimonio y que todo se haga público. No albergo temor alguno porque la verdad siempre sale a flote y por ella lucharé.

Tengan la seguridad de que cualquier escrutinio ceñido a la verdad los hechos tendrá un solo resultado: No tengo ninguna relación con los supuestos sobornos de Odebrecht ni de ninguna empresa.

He sido elegido legislador en cinco ocasiones por un pueblo que como Santiago exhibe un alto grado de civismo. Y esto está conectado con mi trayectoria, que es un libro abierto para mis electores y para todos los dominicanos y dominicanas.

Al igual que amplias franjas de ciudadanos, yo también propugno porque sea sancionada toda acción corrupta, algo nefasto y repudiable para nuestra República.

Y si de algo hay evidencias es de mi compromiso con la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. Mis principales iniciativas legislativas son pruebas de ello.

He sometido proyectos de ley de extinción de dominio de bienes producto del crimen organizado, el narcotráfico y la corrupción, así como de la Fiscalización y Control de los actos del Congreso Nacional, de Integridad de la Función Pública y de Declaración Jurada de Patrimonio.