Perú en vilo por declaraciones de delatores brasileños

Lima, 2 jun (PL) Gran expectativa genera hoy la entrega a la justicia peruana de las declaraciones referidas a corruptos pagados por la empresa brasileña Odebrecht, que será entregada exclusivamente al Ministerio Público, según las reglas del suministro.

Tanto voceros parlamentarios como la ministra de Justicia, Marisol Pérez, plantearon su interés en acceder a la información, aunque la segunda reconoció las limitaciones de la entrega.

El jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía, Alonso Peña Cabrera, quien será el enlace para que los fiscales involucrados, únicos receptores autorizados junto a los jueces, accedan a la información, que no será dada a otros sectores.

Aclaró que la entrega de la información a Perú no será inmediata sino paulatina y deberá esperar que en Brasil se defina el procedimiento respectivo, aunque confió en que no habría demoras porque la colaboración entre las fiscalías de Brasil y Perú ya está en trámite.

De otro lado, otros fuentes del Ministerio Público informaron que los fiscales Hamilton Castro y Sergio Jiménez ya se encuentran en Brasil desde el lunes 29 último y la próxima semana viajará el fiscal Germán Juárez Atoche, que maneja procesos por lavado de activos a los expresidentes Ollanta Humala y Alejandro Toledo.

La versión señala que Castro y Jiménez buscan entrevistar a ejecutivos de Odebrecht delatores y recoger pruebas y ampliar testimonios, mientras Juárez recoge testimonios referidos a Humala.

Odebrecht ha dicho que aportó tres millones de dólares a la campaña triunfante de Humala de 2011 y que pagó un soborno de 20 millones de dólares a Toledo -hoy fugitivo en Estados Unidos- por un contrato para una obra vial.

Los informes no hacen referencia al caso del expresidente Alan García, no mencionado por Odebrecht y quien tenía intensa relación con la empresa y ha caído en contradicciones ante revelaciones de la prensa sobre sus reuniones con el expresidente de la compañía, Marcelo Odebrecht, lo que investiga el Ministerio Público.

García, sospechoso por esos vínculos y por las prácticas corruptas habituales de Odebrecht, ha sido objeto de acusaciones de corrupción tras sus dos gobiernos (1985-90 y 2006-11) manifiesta reiteradamente desde Madrid, donde vive, plena confianza en que las delaciones no lo incriminarán.

‘El hecho que algún político no sea mencionado en las delaciones premiadas no implica que no le hayan pagado sobornos’, dijo la periodista Romina Mella, de Ideele-Reporteros, portal de Internet que fue el primero en investigar y difundir noticias sobre actividades ilícitas de Odebrecht en Perú.

Señaló que todo indica que la empresa administra su información sobre otros países y decide lo que informa y lo que guarda. En el caso del gobierno de García, solo ha revelado pagos a funcionarios de menor rango, por la obra del Metro, de Lima, proyecto impulsado por el expresidente.

Uno de los funcionarios involucrados, Jesús Munive, declaró recientemente que el proyecto era manejado directamente por el entonces jefe de Estado.

El exministro de Transportes de aquel gobierno, Enrique Cornejo, señaló que la información más importante no vendrá de las delaciones brasileñas, sino de las cuentas encriptadas en Suiza que Odebrecht usaba para pagar sobornos mediante una maraña de movimientos financieros que llevaban el dinero a cuentas en ‘paraísos fiscales’.