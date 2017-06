Abogada afirma declaraciones de Montás no atribuyen responsabilidad a nadie

La abogada de la barra de la defensa del Ingeniero Temístocles Montas, doctora Luz Díaz, expresó que en su comunicado de la semana pasada el dirigente político informó al país cuáles funcionarios negociaron y firmaron contratos de obras con la constructora Odebrecht y cuáles otros firmaron los préstamos con cada entidad financiera “para que cada quien asuma lo que firmó”.

La jurista deploró que Montás sea encausado “por negociar contratos con Odebrecht” sin haberlo hecho nunca.

“El ingeniero está diciendo claramente quienes firman los contratos de obras. Claro que no los firma el ministro de Hacienda, sino el de la cartera que va a ejecutar la obra. Además, deja establecido quien firma el contrato de obra y quien firmó el financiamiento, que en efecto no se firmó con la empresa Odebrecht, sino con una entidad de intermediación financiera”, precisó Díaz al ser entrevistada en el programa radial.

Al referirse a los pronunciamientos del ex ministro de Hacienda, Vicente Bongoa, en el sentido de que las precisiones del ministro de Industria, Comercio y Mipymes no se corresponden con la verdad, la experta en derecho penal sostuvo que sus juicios son apresurados y dejan ver que no quiere entender lo que todo el mundo conoce porque forma parte del trámite normal para la contratación, financiamiento y ejecución de obras.

“Me parece que esa carta de Vicente Bengoa es apresurada porque no está leyendo lo que se está presentado en la declaración (de Montás), que es simplemente de manera objetiva quien firma el contrato de obra para cada obra en particular y quien firma el financiamiento que en efecto, la forma del financiamiento, es lo que es facultad del ministro de Hacienda, que antes lo era del Secretario Técnico de la Presidencia y que a partir del 2006 pasa esas funciones. En efecto, la firma no es con la compañía (Odebrecht), sino con la entidad que va a financiar” la obra, precisó la abogada.

Apuntó que esa precisión está claramente detallada en el cuadro donde se presenta la lista de los contratos, se dice con cuales instituciones financieras firmaron los ministros de Hacienda y los titulares de las instituciones ejecutoras de las obras.

Díaz fue categórica en reiterar que Montás no está culpando a nadie, sino haciendo las aclaraciones de lugar, pues no se le puede atribuir la firma de documentos que él no ha firmado.

“No he firmado nunca contrato alguno con la firma Odebrecht. Nunca. Ninguno”, dijo Montás en su comunicado, donde aclaró que cuando tenía facultad y actuando con un poder otorgado por el Presidente de la República, firmó un contrato de préstamo a corto término con la reconocida entidad de intermediación financiera BNP Paribas en el año 2005 para realizar estudios geológicos de ingeniería y ambientales, pero nunca con Odebrecht.

Aclaró que las facultades de procurar financiamiento para obras quedaron fuera del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y pasó al Ministerio de Hacienda cuando se crearon estos organismos en el año 2006 y se estableció el Sistema Nacional de Planificación.

Financiamiento de campaña

Sobre las informaciones de Montás relacionados con el financiamiento de campaña, la abogada explicó que el hecho de que un empresario haga un aporte para una campaña determinada, no quiere decir que se haga como prestación de un servicio o pago de soborno.

Señaló que en respuesta a las acusaciones del Ministerio Público sobre un supuesto soborno, Montás de manera transparente ha dicho que sí ha recibido aporte del sector privado para las campaña del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), “lo que no está prohibido, ni es ilícito y está permitido en la República Dominicana”.

“Eso no puede llevarse más allá de lo que es su defensa técnica. Yo vengo aquí como técnica, a defender sobre la base de una cuestión absurda que ha presentado el Ministerio Público, y no puede ser de otra manera, pues se valió de un mínimo incremento patrimonial de un ciudadano que tiene 40 años en ejercicio público”, expresó Díaz.

Dijo que la barra de la defensa del ingeniero Montás no tiene ninguna intención de dilatar el proceso que se está llevando en la Suprema Corte de Justicia. “El comunicado fue una respuesta a la opinión pública. Lo que se ha presentado son hechos públicos, como son la declaración jurada y los contratos”, sentenció.