Eduardo Estrella Investigar sobrevaloraciones Odebrecht en obras

Demanda sean sometidos también a la justicia responsables otros escándalos corrupción.

El Presidente del Partido Dominicanos por el Cambio (DxC), calificó como grave que hasta la fecha no se hayan iniciado las auditorías ttécnicas y financieras a las obras envueltas en los escándalos de sobornos, ya que a su juicio en las sobrevaluaciones está la gran estafa al pueblo dominicano y que los responsables de las mismas deben ser llevados al banquillo de los acusados, ademáss planteó que la ciudadanía exige que aquellas personas que sean declaradas culpables en la justicia devuelvan todo el dinero percibido de manera ilícita.

“Al gobierno es al que más le conviene transparentar las plantas de Punta Catalina, obra de mayor costo y envergadura en la cual Odebrecth ha intervenido en el país, por lo cual está es la 1ra que se le debe realizar sin más demora, una auditoría técnico-financiera, antes de hacerle algún otro desembolso de fondos” puntualizó.

Sobre los sometimientos del caso de Odebrecth apuntó que no se ve muy claro el interés de las autoridades de llevar un proceso transparente y llegar hasta las últimas consecuencias, “por lo que no deben proteger amigos dejándolos fuera del expediente, tener culpables favoritos o involucrar a inocentes. La sociedad está vigilante y espera que en este caso se aplique justicia donde prime un verdadero régimen de consecuencias, ya que el único lugar para los corruptos es la cárcel”.

El dirigente político opositor planteó que este es el mejor momento para que el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) publique los pagos (cheques o transferencias) que se le hicieron a Joao Santana.

Resalto, que el Partido Dominicanos por el Cambio (DxC) ha exigido de forma constante, que la acción de quienes tienen la obligación legal de investigar y perseguir todos los crímenes contra el patrimonio colectivo, no se limite al denominado caso ODEBRECHT.

“Las investigaciones y sometimientos a la justicia deben extenderse a otros casos que permanecen en absoluta impunidad, entre los que cabe citar: a) La“Piñata” operada con los terrenos del Consejo Estatal del Azúcar (CEA); b) La venta irregular de los terrenos de los Tres Brazos por parte de la Corporación de Empresas Estatales (CORDE); c) Las sobrevaluaciones en los Terrenos para las edificaciones escolares; d) El escándalo de la remodelación del Hospital Darío Contreras; e) La venta irregular y usurpación de los terrenos del vertedero de Duquesa en el Gran Santo Domingo; g) La estafa de los Súper Tucanos, entre otros casos con claros ribetes de corrupción y peculado”, detalló.

Eduardo Estrella llamó a la ciudadanía a seguir la lucha e indicó que “el fin de la impunidad y la justicia que anhelan los dominicanos no será posible si en todos los casos, sin exclusión y sin favoritismo, los culpables paguen por sus crímenes, que las condenas sean ejemplarizadoras para que no se siga saqueando el patrimonio del pueblo dominicano”.

Al finalizar manifestó: “Este es el principio del fin de la Impunidad, hasta que logremos la Revolución Moral”.