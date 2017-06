Galán calificó su vinculación al caso Odebrecht como un agravio a su moral

“Convencido de que quien no la hace, no la paga, asistiré a cualquier escenario a defender mi honor y a demostrar mi inocencia, con o sin inmunidad parlamentaria, porque la verdad es como el corcho que siempre sale a flote”,

Santo Domingo.- El senador por San Cristóbal y miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Tommy Galán, calificó la vinculación de su nombre al caso de los sobornos de Odebrecht como un agravio a su moral, lo que compromete gravemente su figura pública y personal.

Galán, quien está imputado junto a otras trece personas, de los cuales hay nueve bajo arresto, por el citado caso; emitió unas declaraciones escritas la tarde de este martes, mediante las cuales dio seguridad de que saldrá airoso del trance que se le ha presentado.

“Después de haber leído detenidamente el expediente acusatorio en mi contra de la Procuraduría General de la República, aseguro que la vinculación al caso de soborno de Odebrecht no es sustentable en el derecho, por las falsedades y manipulaciones de cifras y datos que se presentan en el expediente”, dice el senador Tommy Galán en el referido documento.

Dijo que asumirá su defensa bajo el principio de la seguridad de absolución total de cargos, por su plena y absoluta inocencia de los hechos.

“Voy a demostrar todas y cada una de las falsedades, manipulaciones, tergiversaciones maliciosas contenidas en el acta de acusación del ministerio público en mi contra”, expresó el legislador.

Tommy Galán recordó que, convencido de su inocencia, aún sin ser citado, fue de los primeros en presentarse ante el juez de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega, aunque la inmunidad parlamentaria le favorece.

Indica el representante de San Cristóbal en el Senado, que las acusaciones que se le formulan comprometen gravemente su figura pública y personal “la que defenderé hasta las últimas consecuencias y por eso pido que se profundice hasta mi desagravio”.

“Soy el primero y el más interesado en defender mi honor y esta acusación sin fundamentos legales ni probatorios, lo que es una afrenta para mí, mi familia y mi pueblo San Cristóbal, a quienes demostraré con valentía y decisión que las imputaciones son falsas”, agregó Tommy Galán.

Agradeció la solidaridad que ha recibido de la clase política, de las instituciones de la sociedad y de las personas humildes de San Cristóbal, “que han expresado su apoyo y han ofrecido testimonio de mi honorabilidad y mi hoja de servicio en bien de la sociedad”.

Reiteró que no ha recibido sobornos de la multinacional empresa de la construcción Odebrecht, ni de personas físicas de ninguna otra institución, durante su ejercicio en el Congreso Nacional.

Expresó que como funcionario público y legislador, siempre ha presentado su declaración jurada de bienes ante la Cámara de Cuentas, agregando que lo hecho años tras años, siendo la última el 16 de agosto de 2016. Añade que, está a la vista del Ministerio Público y a todo el que desee conocer la verdad.

“Convencido de que quien no la hace, no la paga, asistiré a cualquier escenario a defender mi honor y a demostrar mi inocencia, con o sin inmunidad parlamentaria, porque la verdad es como el corcho que siempre sale a flote”, apostilló Tommy Galán.

Concluye observando que: “el Ministerio Público puede acceder a la información que detalla la naturaleza de mis bienes que conforman mi patrimonio económico, así como las cuentas bancarias en las que se demuestran depositadas en la Cámara de Cuentas y en el Congreso Nacional”.