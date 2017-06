Ganaderos insisten Gobierno detenga importación de leche en polvo

LA VEGA.- Miles de ganaderos de todo el país, agrupados en cinco federaciones y cientos de asociaciones, se manifestaron aquí en contra de las importaciones masivas de leche en polvo, que benefician a “mafias importadoras”, así como por la falta de mercados para los productos lácteos.

En una asamblea nacional efectuada en el Country Club de La Vega, que culminó en una marcha por calles de esta ciudad, los principales dirigentes del sector productor de leche en todo el país proclamaron que se impone la unidad del sector para exigir a las autoridades el cumplimiento de sus reclamos.

Exigieron que sean revisados los acuerdos comerciales internacionales, como el DR-Cafta y el EPA; que todos los permisos de importación se hagan a través del CONALECHE y que el desayuno escolar incluya leche de producción nacional en vez de fórmulas importadas, lo que lleva a la quiebra a numerosos productores.

Asimismo, convocaron para el 18 de este mes a una gran concentración-asamblea en la ciudad de Hato Mayor, donde serán reiterados estos reclamos, y para exigir que las autoridades oficiales den respuestas concretas a los planteamientos.

El presidente de la Asociación Dominicana de Productores de Leche (APROLECHE), Eric Rivero, consideró que la ganadería nacional vive la peor crisis de la década, “reflejada en una severa caída de los precios al productor y una negativa de las industrias a recibir el producto”.

Dijo que la causa fundamental de la actual crisis radica en el aumento desproporcionado de las importaciones de leche en polvo y líquida, quesos y fórmulas o falsa leche, y la inoperancia del CONALECHE, institución responsable de elaborar la política lechera nacional.

“Sólo en quesos se ha importado diariamente el equivalente a 354 mil litros de leche”, expresó.

Llamó a los productores a no desesperarse, en el entendido de que la lucha no es de un sólo día, pues “esta lucha empezó hace rato y no debemos desmayar ni nunca rendirnos”.

Según Rivero, nunca como ahora el mercado lechero se había hecho tan volátil, haciendo que la ganadería pierda su rentabilidad, aunque “no se pueden negar los avances que se han logrado en el presente Gobierno en materia de crédito, de etiquetado y de desayuno escolar”.

Rivero insistió en la necesidad de que haya una intervención directa por parte del Presidente Danilo Medina, para reencauzar el CONALECHE y para frenar el festival de permisos de importación.

“Con el ministro de Agricultura, Ángel Estévez, no vamos para ningún lado, pues nos hemos reunido últimamente con él y salimos sin ninguna esperanza”.

“Pese a los esfuerzos del Presidente Medina, el ministro de Agricultura se niega a seguir los lineamientos del Jefe del Estado y darle seguimiento a los compromisos acordados”, expresó.

Y concluyó: “¿Cómo es posible tener tasas preferenciales de 6% en CONALCHE, si al final del día, a la hora de vender, no tenemos donde llevar la leche”.

Orlando Sánchez Díaz, secretario de APROLECHE, dijo que pese a que las distintas instituciones del sector productor de leche han apoyado al Gobierno en algunas iniciativas, como en el reclamo ante la Barrick Gold, entre otros, “han respondido a nuestro apoyo con la importación, sólo en mayo de este año, de 1,070 toneladas de leche en polvo”.

Blanco Peralta, presidente de la Federación de Ganaderos de la Línea Noroeste (FEDEGANO), advirtió que, de persistir la crisis en el sector, habrá un colapso que aumentaría los niveles de delincuencia en el país.

Indicó que tan solo en la Línea Noroeste se producen a diario 80 mil litros de leche que no tienen mercado.

Dijo que la tarea más importante ahora es recuperar el rol de CONALECHE, aplicando la ley 180-01, “que no se está cumpliendo”.

Guarionex Gell, presidente de la Federación de Ganaderos de la Costa Norte (FEDEGANORTE), criticó la falta de mercados para los productos de la pecuaria, y que en tiempos de vacaciones en las escuelas, los productores no hallan nuevos mercados para vender su producto, y propuso que el Estado provea leche nacional en todos sus programas de planes sociales.

Asimismo, criticó que sin ningún plan estratégico República Dominicana se unió a acuerdos comerciales como el DR-Cafta y el EPA.

Víctor Matos, presidente de la Federación de Ganaderos del Sur (FEGASUR), manifestó que la crisis que afecta al sector “nos golpea de manera inmisericorde”, al tiempo de señalar que “es hora de retomar los reclamos ante las autoridades, de manera unida en el sector”.

Rubén Hernández, presidente de la Federación de Ganaderos del Cibao Central y el Nordeste (FEGACIBAO), habló a favor de que se respete la ley que crea el CONALECHE para que los permisos de importación sean conocidos en esa entidad; que se revise el DR-Cafta Y que el desayuno escolar sea 100% de leche nacional, entre otros.

Sostuvo que cada domingo el Presidente Medina en sus visitas sorpresa a comunidades campesinas “se compromete más con nuestro sector, pero por el otro lado vemos que los negocios de las importaciones destruyen sus mismos proyectos”.

Ulises de Beras, presidente de la Federación de Ganaderos de la Región Este (FEDEGARE), dijo que comerciantes inescrupulosos saturan el comercio con fórmulas lácteas importadas sin ningún control de calidad ni de sanidad.