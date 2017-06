Juez Ortega recibió presión social, política, según Waldys Taveras.

El abogado Waldys Taveras considera que el magistrado Francisco Ortega Polanco recibió la presión social, política y presión internacional al dictar el fallo a la medida de coerción solicitada por el Ministerio Publico contra los 14 implicados en el caso de los sobornos por Odebrecht.

Asimismo dijo “a mi entender creo que el Juez Polanco tenia sobre si una presión social de un expediente mal elaborado con mucha deficiencia, con un expediente segado porque donde hay eslabones de esa cadena penal que no están incluidos se convierte en un expediente segado”.

Taveras también expreso “mi mayor preocupación es que el magistrado no ha motivado su sentencia, por lo tanto al no motivarla no sabemos en qué se justifico él, para que cada uno de estos ciudadanos se le prive de un derecho fundamental que es la libertad, de manera excepcional estos derechos pueden ser suspendidos pero hay que motivarlo”.

“Aquí hay un precedente de lo que va a ser el arraigo a partir de esta decisión, estamos retrocediendo en termino de garantía constitucionales y derecho a la libertad, y creo que el magistrado Ortega con todo el respeto y admiración que le tengo más que analizando un expediente recibió mucha presión porque él es uno de los más brillantes exponentes de la justicia dominicana, estoy preocupado y a la vez satisfecho porque si ese expediente no es segado estamos poniendo un precedente para que se pare la corrupción, le estamos enviando un mensaje a la clase política” aseguro el abogado Waldys Taveras.

