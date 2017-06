PRM asegura sentencia de juez Ortega obedece a interés continuista de Danilo

El Partido Revolucionario Moderna (PRM) afirmó hoy que la sentencia anunciada por el Juez Francisco Ortega Polanco, contentiva de las medidas de coerción en el caso de sobornos de la empresa Odebrecht, evidencia la veracidad de la reiterada denuncia realizada por dicha organización se está en presencia de una maniobra oficialista que procura eliminar opositores a los planes continuistas de Danilo Medina y vender la falsa percepción de que “todos somos iguales”.

En documento leído por su Presidente en Funciones, Roberto Fulcar, ante cientos de dirigentes reunidos en el club Los Prados, el PRM expresa que “Sin desmedro de nuestra firme adhesión al justo clamor popular que pide a gritos el fin de la corrupción y la impunidad, en la cual nos reiteramos hoy, rechazamos, por considerarla injustificada, la decisión del juez Francisco Ortega de prolongar la negación de libertad a nuestro presidente Andrés Bautista y demás compañeros, ciudadanos que han estado a disposición de la justicia, cuantas veces han sido requeridos.

Leído ante El Ex Presidente Hipólito Mejía, Luis Abinader, los principales dirigentes de la organización y los presidentes provinciales, el documento expresa “La supresión de la libertad en esos casos, se produjo sobre la base de pruebas prefabricadas, presunciones, insinuaciones, datos erróneos y especulaciones cuya falsedad el país pudo comprobar en la audiencia del día de ayer, en la que fueron desmontados por las demostraciones técnicas de los abogados y los testimonios de los procesados, que el juez Ortega no tomó en consideración. Esta decisión se produce mientras no se conoce un sólo imputado por el mayor acto de corrupción de todo este entramado, que es la licitación y adjudicación de Punta Catalina.

Dice que con esta maniobra política se priva de su libertad a ciudadanos conocidos por dedicar su vida al trabajo, cuyos bienes han sido adquiridos de manera lícita y con sacrificio personal y familiar.

En dicha actividad hablaron además Jesús Vásquez, Milagros Ortiz, Orlando Jorge Mera, Deligne ascencion, entre otros.

Manifiesta que “En lo referente a los dirigentes y técnicos pertenecientes al PRM, el fallo del magistrado Ortega ha pasado a ser parte de la orquestación política que encubre a verdaderos responsables de la descomunal estafa de la empresa brasileña Odebrecht y sus socios locales, mientras se golpea a los opositores del presidente Danilo Medina, obsesionado en darle oxígeno a su desmedida ambición continuista”.

Resalta que a quienes recurren al simplismo de afirmar que los partidos tienen sus corruptos preferidos, les decimos que “en nuestro caso es todo lo contrario, que el PRM acaba de ser víctima evidente del dinero corrupto y corruptor de Odebrecht en la pasada campaña electoral del 2016, cuando ese dinero corrió a borbotones de las manos de la horda oficialista, para comprar una reforma constitucional e imponer la reelección del presidente Danilo Medina”.

El PRM ha enarbolado y reiterado su postura decidida contra la corrupción y la impunidad, contra toda corrupción y toda impunidad; por eso no podemos callar sino preguntar con voz en cuello: ¿Dónde está el dinero de los sobornos y las sobrevaluaciones de los años 2012, 2013 y 2014, precisamente los años en los que, según el propio expediente de la Procuraduría General de la República, tuvo lugar el mayor flujo de sobornos de Odebrecht?

Con la seguridad de que en nuestro país prevalecerá un verdadero Estado de derecho, el PRM continuará respaldando a sus dirigentes, en los próximos pasos que encaminen en sus medios de defensa y reclamando que se les siga el debido proceso de ley y se les haga verdadera justicia.

Al mismo tiempo, ratificamos nuestro respaldo indeclinable a la lucha que libran amplios sectores de nuestra sociedad por el fin de la corrupción y la impunidad, como lo hemos hecho en los casos de los fraudes del préstamo de Sun Land, el caso PEME, los aviones Súper Tucano, las sobrevaluaciones en obras públicas, las nominillas políticas en múltiples dependencias oficiales, el escándalo OISOE y el alegre reparto de tierras del Estado, entre otros, de los cuales son responsables los gobiernos del PLD, especialmente el de Danilo Medina.

El oficialismo pretende manchar la hora de todos los partidos, de todos los políticos y de toda la política, pero se equivoca porque, repetimos, que aquí no todos somos iguales.

El oficialismo procura arrinconar y desmoralizar a la oposición, especialmente a nuestro partido, y también se equivoca.!. ¡El PRM va a continuar trabajando con entrega y determinación, bajo la premisa de trabajo duro y unidad monolítica, sin que nada nos detenga, hasta cumplir la misión histórica de ver materializados los compromisos con el pueblo y los objetivos democráticos que nos dan razón de ser y que nunca, nunca vamos a declinar!

Santo Domingo

8 de junio de 2017