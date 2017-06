PRM considera crecimiento económico ha aumentado desigualdad

El Frente Sectorial de las Mipymes del Partido Revolucionario Moderno (PRM) afirmó hoy que el modelo de crecimiento económico del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no ha beneficiado a la población y ha servido para aumentar la desigualdad social y territorial.

Hablando en rueda de prensa en la casa Nacional, la señora Margarita Rodríguez, Presidenta de dicho organismo manifestó que durante décadas los dominicanos se han visto en la necesidad de migrar del país que tanto aman en busca de mejorar sus condiciones de vida.

Manifestó que el PRM, con el Frente Sectorial MiPymes, ha priorizado la atención a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), dado que más del 54% del empleo es creado por nosotros y el 39% del valor agregado.

“En promedio, cada MiPyme genera casi 3 empleos por operación, y van desde un vendedor ambulante como lo coqueros o chicharoneros hasta portales de ventas en internet, franquicias de productos alimenticios, talleres publicitarios, herrerías, etc.”

Acompañada del Secretario General, Jesús Vásquez, y de Rafael Fafa Tavera, Presidente de los Frentes Sectoriales del PRM, Eligio Jaquez,entre otros, Rodríguez expresó que el principal problema de la sociedad dominicana es la mala calidad de vida de las personas, la falta de empleos y los bajos ingresos laborales.

“Conmemorando el Día Nacional de las Pequeña y Mediana Empresa, el Frente Sectorial de las MiPymes del PRM presentó su visión: Los dominicanos creamos nuestro propio futuro”. Dijo

Dijo, sin embargo, que pese al extraordinario aporte que hacemos al empleo y al valor agregado, las MiPymes están abandonadas y la evidencia más contundente de esta realidad, es la tasa de desempleo ampliada no baja del 14% y el empleo creado no supera la cantidad de los que ingresan al mercado de trabajo.

“Esta realidad son los resultados de los gobiernos del PLD que no han sido capaces de articular una política de fomento hacia las Mipymes. Los problemas siguen siendo los mismos: falta de acceso al crédito, falta de mercados, mala organización de las empresas, ausencia en la creación de externalidades y cadenas de valor, los elevados costos de la formalización frente a los beneficios que ello genera, elevados costos de la electricidad, mala calidad de los servicios públicos, inadecuadas tecnologías, pésima base educativa, ausencia de una mano de obra tecnificada, inconsistencia en calidad de los productos y servicios, entre otros problemas”, enfatizó .

Afirmó que todo esto contribuye de forma importante en ausencia de empleos y bajos ingresos para los trabajadores y empresarios.

Ahora bien, dijo, todos estos problemas tienen solución con adecuadas políticas públicas. El Partido Revolucionario Moderno sabe lo que hay que hacer y está comprometido hacerlo con Frente Sectorial de Mi Pymes.

“En este sentido, el Frente de las MiPymes, trabaja en el diseño y práctica de las políticas públicas confiando en la construcción de un futuro diferente, un futuro social y territorialmente incluyente, que cree en oportunidades y conlleve a un sano desarrollo de las empresas, que fomenta el emprendimiento y promueva la competitividad para que las personas den lo mejor de sí en un ambiente de solidaridad”, recalcó .

Resaltó que durante los últimos 12 años los gobiernos del PLD no han han ayudado a fortalecer las MiPymes, el 19 de diciembre del 2008 un grupo de diputados encabezado por Pablo Adom logro que se aprobara la Ley 488-08 de las MiPymes de la República Dominicana no obstante el Reglamento fue aprobado, sino 4 años después, en junio del 2012, indicando esto que las MiPymes no estamos en la agenda del PLD, somos el único partido que reconoce este sector dentro de las estructuras partidarias.

“Al día de hoy aún no podemos acceder a los beneficios que nos da La ley 488-08, en su lugar se ha creado instituciones parasitarias como Banca Solidaria y Fundación Banreservas donde esos recursos se “colocan” con un criterio más político partidario que de desarrollo de MiPymes, cuando los mismos podrían ser usados en la creación de un Fondo de Garantía Solidaria y así poder incentivar las MiPymes basadas en la meritocracia y no en la partidocracia”. Expresó finalmente.