Realidad o fábula del Azar o Cisne Negro

En diciembre de 2012, en la Academia Dominicana de la Historia, estuve entre los que presenciaron la puesta en circulación del libro del historiador Tony Raful titulado “De Trujillo a Fernández Domínguez y Caamaño. El Azar como categoría histórica”. En esa ocasión, mientras el autor resumía su nuevo libro comentó al final, como resultado de una interrogante que desafió su conciencia, el papel de Francisco Alberto Caamaño en el desembarco guerrillero “Playa Caracoles” de 1973. Esa interrogante llamó mi atención como capítulo ajeno a la historia o fuera de la consideración del Azar o Cisne Negro que Tony Raful planteaba esa noche.

No he leído dicho libro porque al igual que muchos dominicanos he sido testigo de la historia que hemos visto desde la primera mitad del siglo XX en plena Era de Trujillo. Por eso desde mi perspectiva (Ref./Google: “Azar o Cisne Negro”) introduje el “Pragmatismo” para abordar el acontecimiento histórico de Playa Caracoles. El Pragmatismo es una categoría de investigación para la interpretación de acontecimientos históricos que pudieran revelar contradicciones. Con esto trato de evitar que la historia no se convierta en “conversatorio de loros”, tal y como es. Todo se circunscribe al “factor determinante” involucrado en la revelación de la contradicción del acontecimiento histórico para que sea considerado como tal, como es el caso de Playa Caracoles. Lo mismo puede suceder con otros hechos o acontecimientos históricos si ponemos en práctica esta categoría de investigación.

Al parecer la justificación o aceptación del Azar o Cisne Negro que pondera Tony Raful tiene una advertencia en el artículo “El advenimiento de Trujillo en 1930 no fue un evento del Cisne Negro”, publicado en el periódico Hoy de fecha 27/5/17 por Eurípides Antonio Uribe Peguero, Premio Nacional de Historia José Gabriel García, 2016. El señor Uribe Peguero da entender que el libro publicado por Tony Raful en 2012 tendría como fuente el libro “El Cisne Negro, el impacto de lo altamente improbable”, publicado por Nassim Nicholas Taleb en Barcelona en el año 2007.

Qué es lo que plantea Taleb?. Uribe Peguero dice lo siguiente sobre el libro de Taleb: “En este libro, el autor plantea una forma de análisis partiendo de la premisa de que algunos hechos resultan difíciles para predecir porque para hacerlo, nos concentramos generalmente en lo conocido, prefiriendo generalizar sobre lo que no vemos o conocemos. La teoría del Cisne Negro pone en evidencia las limitaciones del conocimiento que se basan únicamente en la observación y la experiencia. Al mismo tiempo, se plantea, que los hechos que suceden al azar y sin previsión, tienen en la sociedad un impacto mayor que aquellos que se consideran regulares”.

Cuenta Uribe Peguero que “Horacio Vásquez logró sostenerse en el gobierno durante seis años, pero no tuvo fuerzas para evitar el retroceso a las dificultades políticas anteriores a la ocupación. Al final, casi entregó al poder a un hombre que ya había dado connotación de tener mano fuerte. Es indudable que en ese momento, la sociedad dominicana necesitaba un Gobierno más firme y enérgico que el de Horacio Vásquez y en ese momento, Rafael Leónidas Trujillo encajó como el resultado de un devenir histórico, en vez de un hecho acontecido al azar”.- Esto implica una advertencia o negación del Azar como categoría histórica que plantea Tony Raful, independientemente del razonamiento histórico de Uribe Peguero.

También José Rafael Lantigua rechaza la tesis del Azar en el advenimiento de Trujillo. En su artículo “La historia, no el azar”, publicado en Diario Libre de fecha 10/6/17, el señor Lantigua dice lo siguiente: “A la sombra, las manos enguantadas de un soberbio líder en gestación tenían creadas las bases para su muy próximo encubrimiento político. No ocurriría, de ningún modo, como obra del azar. Una alta dosis de talento natural y una inspirada devoción por el poder y la gloria lo llevarían derecho, y prácticamente sin mayores tropiezos, a instalarse soberanamente en la mansión presidencial”. También añade: “No el azar sino la dinámica de la historia misma, aunada a las innatas cualidades personales de Rafael Leónidas Trujillo, serían las que conducirían al país a los 31 años de dictadura que quedó sellada formalmente el 16 de agosto de 1930”.