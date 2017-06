Abogados aseguran Junta Elecciones de Acroarte actúa apegada a la legalidad

Santo Domingo.- Los abogados Cándido Simón y Edwin Feliz manifestaron que la Junta de Elecciones de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) solo cumple con los mandatos estatutarios y una resolución de la asamblea de ese gremio.

En tal sentido, ambos abogados rechazaron que en el proceso electoral de esa institución se estén violando derechos de un grupo de miembros pasivos.

Simón dijo que la Junta de Elecciones que integran José Tejada Gómez, presidente; Estuardo Arias, secretario y Eusebio Marte, miembro, ha actuado de manera legal y justa, siempre apegada a las normativas internas de Acroarte.

Ambos abogados fueron entrevistados por Michael Miguel y Jari Ramírez, en el programa De Xtremo a Xtremo, que se difunde por Digital 15, en la que explicaron que la Junta de Elecciones ha respetado el artículo 14 de los estatutos de Acroarte, que define lo que es un miembro activo.

El abogado leyó el texto del referido artículo el cual reza que miembros activos “son aquellos que están al día en el pago de sus cuotas, que hayan asistido a las tres últimas asambleas y participen con regularidad en las actividades que convoque la institución”.

Manifestó que entre los miembros pasivos son aquellos que no cumplen con los requisitos del artículo 14 al no estar al día en el pago de la cuota, no han asistido a las últimas tres asambleas ni a ninguna otra actividad de Acroarte.

Simón puso de ejemplo que entre los que atacan los estatutos y decisiones de Acroarte los hay que adeudan hasta 19 mil 700 pesos, “y si se toma en cuenta que la cuota es 100 pesos mensuales, significa que son como 204 meses sin pagar cuotas”.

Peguntado la ausencia de los pasivos en la lista de votantes de las venideras elecciones, Simón dijo que: “La comisión electoral no tiene que ver con eso, porque tiene sujetarse a lo que dicen los estatutos, la comisión electoral no puede cambiar eso, ese es el punto institucional” expresó.

Mientras que el doctor Feliz agregó que las elecciones de Acroarte van el 24 de junio como mandan los estatutos y dijo que en el caso de que se apodere a algún tribunal, como se ha anunciado, solo el juez podría un juez suspenderla, “pero todavía no hemos sido notificados de que eso haya ocurrido”.

Destacó que por primera que Acroarte de manera institucional, por primera vez en las historia está haciendo lo correcto al apegarse en lo más posible a los estatutos de esa entidad.

Dijo que además de los artículos 14 y 15 que definen los que son miembros activos y pasivos, está el artículo 20 de esos mismos estatutos, que en su acápite (d) establece que unos de los derechos que tienen sus afiliados es “participar en las reuniones con voz y voto, siempre que mantenga su condición de miembro activo”.

El doctor Feliz dijo que no es posible que quienes son pasivos, que no cumplen con los estatutos tengan en Acroarte los mismos derechos que aquellos que los cumplen, lo que sería una violación de sus derechos.

Ambos abogados coincidieron en señalar que siendo el doctor Trajano Potentini directivo del Colegio de Abogados, en vez de orientar a sus clientes a respetar los reglamentos y estatutos, este apoyando todo lo contrario. Potentini representa a Euri Cabral, Marino Ramírez y Rubén Camilo, entre otros, miembros pasivos.

Finalmente los abogados señalaron que es un error ver a la Junta de Elecciones como la contendora en el proceso que vive la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte)

La Junta de Elecciones 2017 de Acroarte está integrada por José Tejada Gómez, presidente; Estuardo Arias, secretario y Eusebio Marte, miembro.

14 de junio 2017