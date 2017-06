35 fiscales de EEUU enfrentan publicidad falsa de venta de banda ancha

Coalición Bipartidista de fiscales generales – liderada por Nueva York y Texas – se opone a petición de la Industria destinada a detener a los Estados de aplicar las Leyes de Publicidad Falsa en Internet

Los fiscales generales argumentan que la regulación buscada por la industria de las telecomunicaciones superaría la autoridad de la FCC, y que afecta de la regulación estatal federal de las prácticas engañosas

NUEVA YORK – Una amplia coalición bipartidista de 35 fiscales Generales, liderada por el Fiscal General de Nueva York, Eric Schneiderman, y el Fiscal General de Texas, Ken Paxton, se opusieron en forma conjunta a la petición de industria de telecomunicaciones a la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) que pretende, en parte, detener a los Estados de hacer cumplir las leyes estatales de publicidad falsa relacionadas con las velocidades de Internet.

En un comentario presentado a la FCC, los fiscales generales subrayaron el papel central de larga data de los fiscales generales del Estado en la protección de los consumidores de banda ancha. Como dice el comentario, la industria está buscando una decisión que excede la autoridad de la FCC, es procesalmente incorrecta, y pondría de manifiesto la antigua regulación federal-estatal dual de prácticas engañosas en la industria de las telecomunicaciones que dejaría a los consumidores en todo el país sin las protecciones estatales básicas de las prácticas empresariales injustas y engañosas que ayudan a asegurar que están recibiendo las velocidades de Internet por las que están pagando.

La movida de la industria ocurre cuando varios fiscales generales del estado han abierto investigaciones sobre si los proveedores de banda ancha fijos e inalámbricos han sido veraces en su publicidad a los consumidores, incluso para los consumidores de las comunidades rurales marginadas. En particular, el 1 de febrero de 2017, el Fiscal General de Nueva York presentó una demanda contra Charter Communications and Spectrum (anteriormente Time Warner Cable, Inc.) alegando que no habían logrado ofrecer velocidades de Internet y acceso confiable a los contenidos prometidos a los suscriptores. De manera similar, la investigación del Fiscal General de West Virginia un caso sobre la publicidad de Frontier Communications y la entrega de servicios de Internet resultó en un acuerdo en noviembre de 2015 que garantizó el alivio para muchos consumidores rurales en el estado.

“Como los principales funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de nuestros respectivos estados, entendemos la importancia vital de proteger a los consumidores contra prácticas empresariales injustas y engañosas – incluidas las de los proveedores de banda ancha. Al igual que otros proveedores de bienes y servicios a los consumidores en nuestros estados, el proveedor de servicios de Internet de banda ancha debe ser veraz en sus anuncios. El acceso de banda ancha es un aspecto esencial del trabajo, la vida y el entretenimiento de nuestros mandantes. Las facultades tradicionales de protección de los consumidores de los Estados deben mantenerse intactas para proteger a los consumidores de las afirmaciones falsas y engañosas de los proveedores de banda ancha sobre la prestación de servicios que son parte esencial de la vida del siglo XXI en todo Estados Unidos”.

Haga clic aquí para leer el comentario completo enviado por los Fiscales Generales.

La petición de la industria de telecomunicaciones fue presentada el 15 de mayo de 2017 por dos asociaciones comerciales que representan a compañías de banda ancha fija e inalámbrica (US Telecom y NCTA – The Internet & Television Association). La petición busca alistar a la FCC en la eliminación incorrecta de los requisitos estatales y federales que impiden la publicidad engañosa de las velocidades de Internet; Específicamente, pide a la FCC que convierta un puerto seguro limitado de la propia aplicación de FCC en inmunidad federal y estatal general para compañías de banda ancha fija e inalámbrica de responsabilidad por declaraciones falsas contenidas en anuncios y mercadeo.

En su comentario, los Fiscales Generales detallan varios aspectos impropios de la petición de la industria, incluyendo que la FCC carece de la autoridad para desplazar la aplicación de la protección del consumidor estatal de larga data. Sólo en abril, de hecho, un tribunal federal (SDNY) dictaminó que “el Congreso no tenía la intención de que la [Ley Federal de Comunicaciones] fuera el recurso exclusivo para reparar las falsas publicidades y las reclamaciones de protección de los consumidores contra los proveedores comunes”. New York v. Charter, et al., Nº 17-cv-01428-CM, 2017 WL 1755958). El tribunal sostuvo además que “no hay ninguna indicación” de que la “intención de la FCC para evitar las reclamaciones estatales” que implican velocidades de Internet.

El comentario fue presentado por un total de 35 Fiscales Generales de los siguientes estados: