Santana dice Procuraduría viola reglas nuevo modelo penitenciario

El exdirector del Nuevo Modelo Penitenciario, Roberto Santana afirmó que el procurador General de la República, Jean Alían Rodríguez, ‘’no sabe lo que tiene en las manos con relación al caso Odebrech’’, ni el manejo carcelario que debe dársele al mismo, porque hasta el momento se han cometido una serie de errores que violan el protocolo establecido de ese Nuevo Modelo, y algunos acuerdos de igualdad con las Naciones Unidas.

A juicio del también Coordinador General de la Academia Regional Penitenciaria, de no corregirse esa situación esto podría sepultar ese Nuevo Modelo, y pondría en juego además, la credibilidad internacional ganada por el país en materia penitenciaria, la cual al día de hoy, es un referente ante un conjunto de naciones, que han reconocido los avances en ese sentido.

Durante su participación en el programa Fuera de Record con Elvis Lima, Santana puso dentro de los ejemplos de violación al protocolo del Nuevo Modelo, los supuestos privilegios, que reciben los encartados por el caso Odebrech, la entrada constante de funcionarios en Yipeta a la cárcel de Najayo, la visita a toda hora de familiares con comida y prenda de vestir, y el no uso de uniformes como los demás reclusos.

‘’Yo creo que la Procuraduría no conoce a fondo lo que tiene en sus manos, lo estoy diciendo claramente. Yo soy uno de los fundadores de ese Nuevo Modelo, pero voy a decir más; como una parte del pueblo dominicano sabe yo estuve 72 veces preso, yo no estoy hablando por teoría, ni porque fui funcionario, ni leí 20 libros. Entonces, si ellos no tienen un conocimiento exhaustivo de la situación, que hablen, que pregunten, antes de tomar los pasos’’, manifestó Santana.

Aseguró que cada uno de esos ‘’errores’’ que se han venido cometiendo desde la Procuraduría, le cuesta mucho en credibilidad al gobierno, que tiene que decir una cosa, y después echar de nuevo para atrás con otra.

‘’Cuando hay un gobierno, en quien impacta la credibilidad de los errores de sus ministros, es en la figura del Presidente de la República. ¿Entonces, no es para resolverle los problemas que el Presidente, nombra a la gente? Se preguntó Santana.

PRESIONES EXTERNAS

Por otra parte, Roberto Santana atribuyó una buena parte de esos errores que comete la Procuraduría a la aceptación indebida de presiones externas.

‘’Cuando usted es funcionario, y cualquier sector le presiona, sea político, social, económico, empresarial, o internacional, si usted conoce sus funciones y deberes, usted le dice: Mire, eso que usted me está pidiendo no se puede por esto, esto y esto’’, aseguró.