Junta ratifica elecciones de Acroarte se realizarán el sábado 24 de junio

Las votaciones se desarrollarán en Santo Domingo, Santiago, Nueva York y Miami

Santo Domingo.- La Junta de Elecciones de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) informó que tal y como estaba previsto las votaciones de ese gremio se realizarán el sábado 24 de junio en Santo Domingo, Santiago, La Florida y Nueva York.

El organismo electoral de Acroarte exhortó a la membresía a acudir temprano a ejercer el voto para elegir a las nuevas autoridades en la entidad a nivel nacional y en las tres filiales señaladas.

La Junta de Elecciones reitera las direcciones de los centros de votaciones. En la sede central Acroarte, en el Distrito Nacional, será en el local de la Asociación de Cronistas de Arte, ubicado en la calle Elvira de Mendoza, No.152, Zona Universitaria, en horario de 9:00 am, a 6 de la tarde.

En la filial de Santiago, el centro de votación estará ubicado en el local del Ateneo Amantes de la Luz, ubicado en la calle España, esq. Av. 27 de Febrero, en la ciudad de Santiago. El horario de votación será de 9:00 Am a 5:00 Pm.

Para la filial de Nueva York, los cronistas de arte votarán en el 1809 de Carter Avenue, en New York. Votarán de 9:00 am a 5:00 pm.

En la filial de La Florida, el centro de votación será en el Miami Gardens Multiservices 4526 NW 183 Street. Miami Gardens, FL.33055. Horario de votación 9:00 am a 5:00 pm.

La jornada de votación en el Distrito Nacional estará encabezada por el presidente de la Junta de Elecciones, José Tejada Gómez; en Santiago por las suplentes Yubelkys Mejía y Katy Ortega; en Nueva York por el secretario Estuardo Arias y en Miami por Eusebio Marte, miembro.

Cada plancha estará representada por sus respectivos delegados en cada centro de votación, dados a conocer por resoluciones y notas de prensa ya difundidas por el organismo electoral. Mientras que el licenciado Rodolfo Pérez Mota, actuará como Notario Público, para el Comité Ejecutivo Nacional, para la Filial de Santiago será Ruben Darío Barbour Ureña, de igual forma, las Filiales de Nueva York y La Florida tendrán sus notarios que certificaran los resultados de las elecciones.

OBSERVADORES DEL PROCESO

Para el día de las votaciones han sido invitados en calidad de observadores el presidente del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), Olivo de León y Luis José Chávez, presidente de la Asociación Dominicana de Prensa Turística (Adompretur).

Fueron invitados además, Ana Deysi Guerrero, presidenta del Círculo de Locutores Dominicanos (CLD)