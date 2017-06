Cristhian Jiménez: “el destino de Acroarte deben definirlo quienes activan en ella”

El ex presidente de la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte) consideró que quienes tienen que decidir la vida de la institución son quienes activan en ellas y que por respeto a ella no acudirá a votar el sábado.

En declaraciones en el Sol de la Mañana, Jiménez expresó que respeta mucho a Acroarte y consideró que “la vida de las instituciones la deben definir quienes activan en ella”.

Jiménez, quien fuera presidente y vicepresidente de Acroarte se refirió a las presiones que ejercen algunos miembros pasivos para que se les permita votar, pese a que no pagan cuotas ni asisten a las reuniones. El comentarista del programa A Diario que se transmite por Digital15, ostenta la condición de miembro activo en su calidad de ex presidente de esa entidad.

En ese sentido dijo estar en desacuerdo con Euri Cabral y dijo que Euri vote en Acroarte es como que Pablo Makiney, otro de los comentaristas del programa El Sol de la Mañana,, vote en las elecciones de los agrónomos o de los sociólogos.

Dijo que por eso no vota desde hace mucho en las elecciones de Acroarte y no es bueno que se salga a buscar gente para que voten este sábado en Acroarte, para decidir la vida de la entidad cuando no ha estado ahí.

Cristhian Jiménez dijo que tanto Cristina Liriano como Emelyn Baldera son buenas candidatas a la presidencia de Acroarte. “Yo creo es que bueno que la definan los que están ahí, para que los premios y la directiva la definan quienes activan en Acroarte”.

Criticó a al comentarista Euri Cabral por hacer una campaña señalando que si Emelyn Baldera pierde es por la supuestas exclusiones de Tejada Gómez y dijo que en “Acroarte puede haber una persona igual de seria que Cheo, pero no más”.

Jiménez expresó que nadie ha establecido que los miembros pasivos en su mayoría estarían del lado de una u otra candidata y dijo que Tejada Gómez no se presetaría a excluir a nadie con derecho al voto.