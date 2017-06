Apresan haitiano mató a balazos una compatriota por motivos pasionales

SANTO DOMINGO ESTE.- Agentes de la Subdirección de Investigaciones Criminales (DICRIM), adscritos a la Dirección Regional Santo Domingo Oriental de la Policía Nacional y en coordinación con el ministerio público, apresaron a un haitiano, que admitió haber asesinado a una compatriota, estudiante universitaria, porque rechazaba sus pretensiones amorosas.

El detenido es Williamson Hilaire (Moreno), de 33 años, pasaporte No. SD3979407 y residente en la calle 5ta., No. 34, alto, del barrio Los Molinos, del sector Los Frailes, de este municipio, capturado mediante orden de arresto No. 14998-ME-2017.

Al momento de su apresamiento, a Hilaire se le ocupó una pistola marca Prietro Bereta, calibre 380 No. 425-PY25644, con su cargador y tres cápsulas, que portaba de manera ilegal, con la que admitió dio muerte de dos balazos a la joven Miguelita Marie Shilove Thomas, de 24 años, por motivos pasionales.

Además, se le ocupó el carro marca Kia K5, color gris, placa No. A730666, en el cual transportó a la joven Shilove Thomas al lugar donde le quitó la vida.

El cadáver de la estudiante haitiana fue encontrado en unos matorrales del sector Valiente, en horas de la tarde del pasado miércoles, presentando una herida de bala en el pómulo derecho y otra en la región frontal derecha.

Tras ser detenido e interrogado, Hilaire admitió que cometió el hecho y condujo a oficiales de la Policía a un solar baldío, donde había lanzado una mochila de su víctima.

La mochila fue recuperada y contenía en su interior un teléfono celular IPHONE de color negro, un teléfono IPOD plateado para escuchar música, una sombrilla y todos los documentos personales de la occisa, así como dos carnets de estudiante, 60 gourdes, RD$50.00, dos mascotas y un libro.

Williamson Hilaire (Moreno) será sometido a la justicia este lunes, a través del ministerio público.