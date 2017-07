Democracia y sistema de partidos en RD

Por Luis Meléndez.

El popular narrador deportivo de las Águilas Cibaeñas Santana Martínez ha popularizado varias frases que por su folklorismo y la gracia de el para expresarla se han hecho muy populares en toda la RD y mas allá, frases tales como: Lo bailo con swing para hacer referencia a un bateador que se ponchó tirándole a la pelota, así como romance con el cielo para decir que hay un fly alto, pero su frase más conocida es sin dudas TIENE MIEO para referirse a un lanzador descontrolado que no quiere lanzar por el centro del plato.

Pero sin duda alguna que los que hoy por hoy tienen MIEO’ en la Republica Dominicana no son precisamente los lanzadores de beisbol, sino los políticos que representan los partidos tradicionales a los que parece que como se dice en beisbol para referirse a un pitcher cansado se les acabo la gasolina.

La República Dominicana que ha vivido en las ultimas 5 décadas un clima de democracia y relativa estabilidad política, es evidente que el sistema de partidos políticos tradicionales ha colapsado con el más reciente escándalo de hiper corrupción, el Caso Odebrecht, el cual ha venido a desnudar el poco de honorabilidad que “existía” en la claque política dominicana acantonada en los partidos mas tradicionales como son PLD, PRM, PRD, PRSC y su legión de aliados.

Sin dudas alguna que estamos en un momento determinante de nuestra historia en el cual debemos decidir si continuar dejándonos arropar cada día más de la delincuencia la cual ha decretado un toque de queda casi parecido a una situación de guerra, que los dirigentes de los partidos tradicionales sigan tomando prestamos (vía el congreso) para endeudar al país y llevando gran parte de ese capital hasta sus cuentas bancarias y eso solo por mencionar algunos de los más acuciantes problemas que enfrenta la sociedad dominicana hoy día.

Dentro de tres años es decir en el 2020 la población dominicana deberá decidir que autoridades quiere tener, si más de lo mismo o enrumbarse por nuevos senderos: y todos los estudios sociológicos y de mercados indican que el fin de la partidocracia dominicana tiene ya la fecha del comienzo del fin 2020.

Pero desde luego no hay dudas de que no será fácil para ellos (los partidos tradicionales) dejarse desprender de lo que ellos entienden es su herencia (el estado dominicano y su dominio hegemónico de los poderes públicos tales como justicia, junta electoral, etc.) esto conlleva sin dudas un gran camino por recorrer para las nuevas fuerzas políticas que deberán emplearse a fondo para convencer a una población acostumbrada a las dadivas, al clientelismo acciones negativas entre otras para la sociedad dominicana que han sido explotadas a su máxima expresión por el PLD, y desde ya han iniciado múltiples campanas destinadas a desacreditar a los distintos instrumentos que tiene el pueblo para expresar su desacuerdo con el estado de cosas imperante en RD, entre estos están tratar de restarle méritos al Movimiento Verde el más puro y genuino instrumento de lucha surgido en nuestro país en las ultimas décadas, pero no se quedan ahí simultáneamente sus bocinas en especial el embajador de los US $40,000.00 dólares mensuales, ya ha comenzado a escribir “alertando” sobre lo “inviable” que seria que alguien proveniente de la política no tradicional alcance la presidencia de la república, desde luego hay que entender que este señor cuyo sueldo base supera al del presidente de los Estados Unidos amen de otros privilegios pues defienda a mocha y trocha su posición.

No tenemos ni la más mínima duda de que van a seguir desarrollando estrategias a fin de debilitar la gigante ola de desacuerdo con la gran corrupción y mayor impunidad existente en la Republica Dominicana, por eso y por mucho más los partidos tradicionales en RD TIENEN MIEO’!!!!!!