Decology lleva su propuesta de creatividad a Santiago

Con la apertura de esta refrescante franquicia en el exclusivo sector de El Embrujo I, la empresa reafirma su compromiso de innovación dentro del mercado de la decoración, el diseño de interiores, la arquitectura y la ambientación.

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS.- Decology, reconocida en el mercado dominicano por su refrescante y vanguardista propuesta para el área del diseño, la decoración y la arquitectura, abrió su primera tienda como franquicia en Santiago, con el objetivo de que los creativos de la zona Norte del país puedan tener acceso a su amplio portafolio de productos y artículos.

El coctel de apertura lo encabezó la gerente general de la empresa, Ana Luz Beato; así como Perla García, gerente de la tienda en la Ciudad Corazón, quienes estuvieron acompañadas de diferentes directores de área, clientes, familiares y profesionales de la decoración, que de inmediato elogiaron las exhibiciones presentadas en el espacioso showroom.

La gerente general agradeció, en nombre del Grupo Beato, el respaldo brindado por los clientes a Decology durante todos sus años de labor, resaltando al mismo tiempo su compromiso de mantener la línea de innovación en cada una de las áreas que componen la franquicia, significando que es esta una de las cualidades que le permitieron llegar, establecerse y mantenerse en el gusto de los dominicanos, que siempre andan en búsqueda de lo mejor al momento de desarrollar proyectos propios o empresariales.

La ejecutiva expresó: “Decology es un espacio estratégicamente diseñado para que nuestros clientes tengan un contacto directo con nuestro portafolio y sus aplicaciones, dando rienda suelta a la creatividad y la imaginación”, afirmó Beato.

Asimismo, García, gerente la franquicia en Santiago, resaltó que con esta inauguración, la compañía fortalece su propuesta en el área de decoración, llevando a esta región del país su amplia de servicios y productos de decoración, asumiendo un compromiso de innovación y vanguardia en su propuesta.

Destacó que el propósito principal de Decology es continuar creciendo, mejorando y logrando la satisfacción de los clientes, al tiempo que se mostró agradecida por la confianza depositada.

La maestría de ceremonia estuvo a cargo de la comunicadora Luz García, y la bendición de la tienda la realizó Monseñor Antonio Camilo.

Con dos tiendas en Santo Domingo y ahora la primera franquicia en Santiago, el grupo empresarial se fortalece e identifica como uno de los principales en su área, prestos para recibir a arquitectos, diseñadores, decoradores, arquitectos y profesionales ligados a las áreas creativas.

El horario de servicio en esta sucursal será de lunes a viernes de 8:30 am a 6:30 pm, y los sábados de 8:30 am a 2:30 pm. La empresa tiene presencia en las redes sociales: Instagram @decologybybeato / Facebook @Decology by Beato.