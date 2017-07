Edward James Olmos: “Somos el 20% en EU, pero solo el 4% de las historias”

Edward James Olmos, ganador del cuarto Premio Platino al Mérito dice que en EU se discrimina a los latinos porque se les teme.

MADRID. A pesar de que los latinos son el 53% de la población de los Estados Unidos, 20% del total, apenas aparecen en el 4% de las imágenes en cine y televisión, a diferencia de los afroamericanos, el 24% y son presentados en el 17 % de las historias.

La afirmación la hace Edward James Olmos, el actor, director y gestor de la comunidad latina, que recibe el Premio Latino al Mérito de los IV Premios Platino, ante decenas de periodistas que cubren el evento, en un evento previo al ceremonial de gala de este sábado.

“Nos discriminan, sobre todo ahora en el período del presidente norteamericano Donald Trump, porque nos tienen miedo, porque somos muchos, porque vamos creciendo en presencia e incidencia” afirmó Olmos.

Olmos sostiene que se ha reducido el número de salas que presentan cine latino, de 750 que operaban en 1940, a 250 en este 2017.

“Pretenden ignorar que somos una fuerza económica y laboral fundamental. Por cada peso que un norteamericano gasta en el cine y recreación, los latinos gastan cinco” afirma Olmos.

Lamentó que historias que han tenido a latinos como sus realizadores en la vida real, como Tony Méndez, el chicano que ideó el plan para rescatar un grupo de norteamericanos en Irán, haya sido protagonizado por Ben Affleck, en la película Argo.

Se alegra de que algunos actores iberoamericanos, y cita a Antonio Banderas y a Jennifer López, han logrado romper el bloqueo y constituirse en un atractivo general de taquilla en Estados Unidos.

Sobre el Platino

Dijo que de todos los reconocimientos que ha recibido en el cine, que incluyen dos Globos de Oro y un Oscar de la Academia, el Platino al Mérito es el que más le ha impactado.

“Cuando me enteré que me habían seleccionado como Platino al Mérito, simplemente lloré, porque no era un galardón como los de la industria. Se refiere a una actitud de vida que hemos tenido por años en defensa y promoción de nuestra comunidad latinoamericana” afirmó, luego de ser presentado, en el Hotel por Juan Carlos Arciniegas, embajador de los premios talento de variedades de CNN en Español.

“Me emociona porque este premio habla de quién soy: es el premio más extraordinario que he recibido desde que trabajo en la industria”, sostiene el actor, célebre por sus papeles en Blade Runner, Miami Vice o Battlestar Galáctica.

Su vida

Nacido en Los Ángeles en 1947 se define como 100% chicano: estadounidenses descendientes de mexicanos. Refirió que de niño le acosaban si hablaba en español.

“Me veo como un pionero, aunque nunca planeé nada” indica para referir que fue fundador del Festival de Cine Latino en Los Ángeles, plataforma que se reveló como fundamental para introducir el cine latino en Estados Unidos.

Este 2017regresa a lo grande dando continuidad a su papel de terrible inspector Gaff en Blade Runner 2047, secuela de lo iniciado por Riddley Scott, bajo la dirección de Dennis Villeneuve.

Dice que el cine es el arte más absorbente de los sentidos y el que más profundamente penetra hasta el subconsciente, porque cuando se está en una sala oscura, con imagen y sonido penetrando de la forma más profunda, se quedan en lo íntimo, valores subjetivos que lleva implícitos una película.