Jackie Cruz, Naslha, Evelina y Celinés por RD en IV Premios Platino del Cine

Diez talentos o gestores del cine dominicano participan esta noche en la ceremonia de gala de los IV Premios Platino en Madrid.

MADRID. República Dominicana lleva al ceremonial de Gala de los IV Premios Platino, una delegación de once talentos y gestores del cine, encabezada por Jackie Cruz (la “flaca” de Orange is the New Black), Celinés Toribio, Naslha Bogaer y David Maler.

En el ceremonial, que se monta esta noche su gala en el estadio La Caja Mágica (donde se desarrolla el abierto de Tennis de Madrid), también estarán presentes: Evelina Rodríguez, (actriz y presentadora de TV); Omar de la Cruz (director del Festival Global de Cine Dominicano); Nelson Jiménez (director oficina EGEDA en RD); Luis Arambilet (de FIPCA/EGEDA); Desiree Reyes (de Panamericana Films), Elías Yanez (de Caribbean TV).

Jackie Cruz, es actriz , compositora y cantante nacida en Queens, New York, conocida por su papel de Marisol “Flaca” González en la serie de televisión de Netflix Orange is the New Black. Ella entregará uno de los Premios Platino.

Cruz es una batalladora esencial, debido a que ha tenido que enfrentar circunstancias muy difíciles. ​ Cruz se inspiró para convertirse en un artista después al ver, cuando tenía 7 años, a Whitney Houston en The Bodyguard.​

Cuando tenía 17 años, fue víctima de un accidente de auto por lo que fue intervenida con cirugía cerebral, tras quedar en estado de coma. Su canción “Sweet Sixteen” se basa en el incidente. Recibió por ella un premio Emmy.

Su mamá la tuvo cuando tenía 16 años y ambas residían en el neoyorquino condado de Queens. Apenas tenía cuatro años cuando sus padres se separaron y ella se mudó con su familia materna a Santiago de los Caballeros, en República Dominicana.

Naslha Bogaert y David Maler han sido invitados de los Platino desde hace tres años, cuando Código Paz fue candidata al galardón.

Se les considera ya talentos

Nelson Jiménez y Luis Arambilet destacaron el éxito que han constituido desde ya los Premios Platino, porque han logrado acaparar la atención mundial sobre el cine iberoamericano, objetivo que fue planteado desde la fundación.

“La aspiración de establecer un verdadero sistema de estrellas y de posicionarnos en como mercado importante en el cine mundial, se ha logrado y se continuará avanzando mucho más” dijo Jiménez.

Arambilet, escritor y guionista, es uno de los jurados delos Premios, junto a José Pinki Pintor, para la categoría de las series, pero quien no ha venido por compromisos previos.

Otro jurado es Omar de la Cruz, cuyo festival Global fue acreditado en abril pasado por la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos como “especializado en Operas Primas.

Evelina Rodríguez, actriz, y Elías Yanez, acuden para la cobertura que Caribbean TV está dando a los Premios.