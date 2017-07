UASD y CMD rechazan proyecto sobre el Examen Único de Competencias

La Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el Colegio Médico Dominicano (CMD) anunciaron su decisión de protestar juntos en contra del Proyecto de Ley sobre el Examen Único de Competencias, para lo cual han programado una serie de acciones a iniciarse el próximo primero de agosto, con una marcha que partirá desde el hospital Salvador B. Gautier hasta el Ministerio de Salud Pública.

El anuncio de este recorrido, que comenzará a las 10 de la mañana, lo hicieron los doctores Iván Grullón Fernández, rector de la Primada de América; junto al presidente del CMD, Waldo Ariel Suero Muñoz, durante una rueda de prensa realizada este martes en las instalaciones del Gremio Médico Dominicano.

Grullón Fernández leyó el documento elaborado por ambas instituciones, donde expresan su desacuerdo con la imposición de dicho examen, por considerarlo un atentado en contra de la UASD, ya que lesiona la carrera de medicina e impedirá que los más pobres no puedan ejercer su profesión, luego de tantos años de sacrificios y esfuerzos.

El más Alto Funcionario de la Primera Universidad del Nuevo Mundo aprovechó la ocasión para solicitar la intervención del Gobierno, a fin de evitar la aprobación de ese proyecto, porque su asentimiento constituirá un gran daño para el pueblo dominicano y para los médicos en sentido general.

A juicio del doctor Suero Muñoz, con este plan el Gobierno busca limitar la carrera de medicina en el país, lo cual consideró como un retroceso, porque conlleva una gran limitación de las oportunidades que deben tener los estudiantes y profesionales jóvenes.

“Este proyecto es un retroceso, porque no hay condiciones para que cuando los estudiantes tomen el examen y no lo aprueben puedan tener otras oportunidades. El estudiante que no pase ese examen, tendrá que dedicarse a vender chinas en las calles, o dedicarse a la delincuencia”, enfatizó el gremialista.

Asimismo, el presidente del Colectivo Médico hizo un llamado a los profesionales de otras áreas para que se mantengan atentos y apoyen esta lucha, porque pretenden imponer el Examen de Competencias a los egresados de todas las carreras, no solo a los de medicina.

El documento leído contiene más de 20 razones por las cuales la UASD y el CMD se oponen al referido de este proyecto y está basado en las observaciones, estudios y discusiones que han realizados ambas instituciones en torno al tema.

Entre los considerandos principales se citan: lesiona los derechos fundamentales y constitucionales del profesional médico, porque luego que un estudiante obtenga el título está obligado a tomar un examen, de cuyos resultados dependerá si ejercerá o no su carrera.

También se establece que dicha evaluación será controlado por ministerios donde prima el clientelismo, el favoritismo, el oportunismo, y la política partidaria, y no por una academia, o un organismo autónomo con representatividad de todas las Facultades de Ciencias de la Salud.

De igual forma, el proyecto elimina la pasantía médica (un importante servicio médico social), no es académico, busca evaluar competencias profesionales no establecidas en los planes de estudios y no obedece a las necesidades de salud del pueblo.