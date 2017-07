Demandan inclusión hepatitis b y C en catálogo Seguridad Social

Santo Domingo.- La Fundación de Pacientes con Hepatitis B & C y otras Enfermedades Inmunológicas (FUNPAHEINM) ofrecerá el próximo viernes 28, su quinto Desayuno-Conferencia con motivo del Día Mundial contra la Hepatitis, en el que especialistas invitados ofrecerán datos actualizados sobre el manejo de pacientes infectados con la enfermedad.

La actividad pro-fondos iniciará a las 8:30 de la mañana en el Salón La Fiesta del Hotel Barceló Santo Domingo, y tendrá como conferenciantes a las doctoras Sandra Cabrera Febrillet y Kenia Torres, quienes expondrán sobre los resultados de una nueva terapia para hepatitis C implementada en el Hospital Docente Padre Billini, que garantiza la cura de los pacientes hasta un 98% de los casos; así como las recomendaciones para el seguimiento a pacientes curados del virus.

Al anunciar el evento, especialistas y directivos de la entidad mostraron su preocupación por la situación en torno a la hepatitis en República Dominicana, donde a pesar de contar con una cura basada en la nueva terapia, su cobertura no está incluida en el catálogo de la seguridad social y las ARS se niegan a cubrirla. Esta problemática, unida a la falta de estadísticas oficiales sobre la incidencia de la enfermedad, complica aún más su tratamiento, especialmente para los pacientes de escasos recursos.

Afirmaron que a pesar de que el Ministerio de Salud Pública está suministrando la nueva terapia a través del Departamento de Medicamentos de Alto Costo, se requiere que las aseguradoras privadas y estatal asuman el diagnóstico y el tratamiento para poder cumplir con las estrategias de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para eliminar la afección.

El desayuno es una iniciativa de FUNPAHEINM cuyo objetivo es ofrecer información actualizada para prevenir la infección con los virus B y C de la hepatitis, dolencia que se caracteriza por la inflamación del hígado y representa uno de los principales temas de salud en el mundo, al que se atribuyen 1,34 millones de muertes anuales.

Sólo los virus B y C son responsables del 96% de las muertes por esta infección y, según el informe más reciente de la OMS, en la actualidad viven cerca de 325 millones de enfermos crónicos por causa de estos virus, razón por la que su eliminación es uno de las metas de desarrollo sostenible de la Organización de las Naciones Unidas para el año 2030.

Desde el 2014 FUNPAHEINM ha orientado su trabajo hacia la prevención, concientización y orientación de la población sobre la importancia de realizarse pruebas de hepatitis B y C, por lo menos una vez en la vida. La fundación también realiza jornadas de detección de casos en distintas zonas del país, en las que se han identificado unos 350 pacientes con hepatitis B y C, en una muestra de 2,300 personas tamizadas, correspondiente a 1.2% para hepatitis C y 1.4% para hepatitis B.

Éstos y otros datos relativos a la dolencia serán abordados en el desayuno-conferencia. La contribución es de RD$1,000 por persona, y las boletas pueden adquirirse a la entrada del evento o reservando en el teléfono 829-981-7784.

Más sobre la hepatitis

· La hepatitis A puede contraerse a través del contacto con heces de un paciente infectado, la ingesta de alimentos contaminados o prácticas sexuales que implican contacto anal y oral.

· El contacto madre-hijo durante el parto, inyecciones y transfusiones contaminadas, sexo sin protección, y exposición a sangre infectada son algunas de las formas más frecuentes de transmisión del virus de la hepatitis B y C.

· La hepatitis E se transmite principalmente a través del agua contaminada y la hepatitis D se produce en pacientes que han sido infectados con el virus de la hepatitis B.

· En el 2015, la OMS reportó que hay 71 millones de personas con hepatitis crónica por el virus C en el mundo. De estos infectados, 399,000 mueren cada año. La organización resalta que la gran mayoría de los afectados carecen de acceso a las pruebas de detección y a los tratamientos que podrían salvarles la vida, por lo que las personas infectadas corren el riesgo de que por ésta evolucionen lentamente hacia la cirrosis hepática, cáncer de hígado y muerte.