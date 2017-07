La hepatitis C, una amenaza global

Este viernes 28 de julio es el World Hepatitis Day (Dia mundial de la Hepatitis), oficialmente respaldado por the World Health Organization (WHO).

Este día se celebra cada año con el fin de aumentar la conciencia de la carga mundial de la hepatitis viral y para influir en el cambio real.

De acuerdo con World Hepatitis Day, el equipo de Baptist Health South Florida, que forma parte de Baptist Health International, está dando asesoramiento especializado en el diagnóstico y tratamiento de la infección crónica por hepatitis C, una enfermedad hepática, del Dr. Neal Rakov, Gastroenterólogo de Baptist Health Medical Grupo.

Datos acerca de la Hepatitis C

Mundialmente, alrededor de 130-150 millones de personas tienes la infección crónica de la Hepatitis C, una enfermedad del hígado causada por un virus que se transmitir a través de la sangre, según la Organización Mundial de Salud. En los Estados Unidos, aproximadamente 3.5 millones de personas tienen la infección crónica de la Hepatitis C, según los Centros Para el Control y la Prevención de Enfermedades de los EE.UU. (CDC).

Porque el virus se transmite por contacto con la sangre, el riesgo de infección es más alto para aquellos que han compartido agujas que se usan para inyectarse drogas o para aplicar tatuajes, o para aquellos que recibieron transfusiones de sangre antes de que las pruebas para la enfermedad fueran implementadas a la población general. Las celebridades que han hablado de su lucha contra la Hepatitis C incluyen a varias estrellas del rock, (Steven Tyler, Gregg Allman), actores (Pamela Anderson and Christopher Kennedy Lawford), y la cantante Natalie Cole, quien falleció recientemente de insuficiencia cardiaca, siete años después de hacer pública su batalla contra la enfermedad.

“Puede tomar entre 20 y 40 años en desarrollar la enfermedad crónica del hígado originando con una infección de Hepatitis C”, dijo Neal Rakov, M.D., de Mariners Hospital. “Así que mientras que sus hígados están siendo lentamente dañados por el virus, la gente sigue con su vida, hasta que desarrollan una enfermedad terminal del hígado. Desafortunadamente, el tratamiento en ese momento es un trasplante de hígado”.

Los CDC advierten que la Hepatitis C potencialmente afecta a un 75 por ciento de la generación de los Baby Boomers. Además, entre un 70 y un 80 por ciento de aquellos infectados con Hepatitis C aguda no tienen síntomas, dicen los CDC. La mayoría de los infectados no saben que lo están, según los CDC.

“Los Baby Boomers están en mayor riesgo para la Hepatitis C debido a la falta de pruebas del suministro y los productos de sangre antes del comienzo de la década de los 1990 y a la popularidad del uso de drogas recreacionales a través de inyecciones en los 1960 y 1970”, dijo el Dr. Rakov.