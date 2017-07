Nueva York: Familias exigen pago de terrenos donde opera Barrick Gold

Por Jhonny Trinidad.-NUEVA YORK.- Propietarios de los terrenos donde opera la Barrick Gold en Cotuí, República Dominicana, se manifestaron la mañana de este miércoles frente al consulado de ese país en demanda de que la minera le pague sus parcelas.

Asimismo, exigieron una indemnización de 2,500 millones de dólares por daños y perjuicios.

Afirmaron que son los legítimos propietarios de dichos terrenos (70 mil tareas) y que tienen documentos que lo avalan.

Solicitaron la intervención del presidente Danilo Medina en una comunicación que entregaron al cónsul Carlos Castillo, firmada por Miguel Lopez y Nurys Ortiz, presidente y vicepresidenta internacional del Comité Político Latinoamericano de Estados Unidos (COPOLA), Hanoi Zapata y Carlos Mejía, representantes de la familia Rosario.

Dijeron que en esos terrenos viven unas 600 familias, por lo que exigieron la reubicación de esas personas, ya que están expuestas a toda la clase de contaminación generadas por los químicos que utiliza la Barrick Gold para explotar la mina.

“Según la ley de minería, se debe declarar zona no habitable 30 kilómetros a la redonda de la mina, y nuestras familias viven a escasos metros”, indicaron.

Informaron que en los últimos años han muerto una 45 personas en la zona a causa de enfermedades de la piel, hepatitis B, alta presión arterial e infecciones vaginales.

Denunciaron que “las familias que aún viven en esos terrenos no tienen agua potable, no tienen un sub-centro de salud, no tienen empleos y tienen una presa que acumula todos los desechos”.

“Además de todo eso, frecuentemente son visitados por militares que les cortan sus cosechas, los sacan de sus casas y los someten a la justicia, donde les imponen multas de hasta RD$40,000, y si no disponen del dinero, se le dicta medida de coerción”, afirmaron.