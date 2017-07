Triatleta Natasha Méndez, nuevo rostro de adidas

Santo Domingo, julio 2017. La primera dominicana en participar en la categoría profesional de triatlón internacional, Natasha Méndez, ha sido seleccionada por adidas para ser imagen de la marca en el país en la categoría de running.

“Natasha es una muestra de que la constancia y el trabajo arduo dan buenos frutos, como marca estamos más que complacidos de elegirla como nuestra nueva representante en República Dominicana”, expresó Oswald Quintero, director de mercadeo de la marca para la región.

Natasha Méndez, actualmente posee record nacional, al lograr el primer lugar en media distancia IronMan 70.3 en Punta Cana.

“Estoy muy contenta de ser imagen de adidas en el país, valoro y aprecio el reconocimiento que ellos hacen a mi carrera y a mi empeño diario de lograr todas las metas que me he propuesto en el deporte”.

Natasha ha participado en más de 50 eventos incluyendo triatlones y maratones internacionales. Entre ellos, el Ironman de Monterrey, New Orleans, Budapest, Chattanooga, el Maratón de Rotterdam, así también eventos nacionales como el Triatlón Punta Cana, Triatlón Barahona Extreme, el Maratón Primer Santiago de América, entre otros, siendo la primera dominicana en participar en la Categoría Profesional de Ironman.

Actualmente es una de las mejores maratonista del país, consiguiendo la 6ta mejor marca nacional de la historia en el pasado. Maratón de Rotterdam y ahora decide darle otro enfoque a su carrera para poder buscar la marca clasificatoria a las Olimpiadas 2020 en la categoría de Maratón.