Romeo Santos: “Mi papá es mi héroe favorito”

A propósito de celebrar este domingo 30 de julio el día de los padres en República Dominicana, el bachatero Romeo Santos habló como pocas veces lo ha hecho, sobre su relación con su padre y su hijo Alex Damián.

Con su primogénito de 16 años, dice que procura no ser un papá “muy tradicional”, de esos que no inspiran confianza y emanan temor o rigidez.

“Como padre trato de tener una relación con mi hijo. Yo soy el amigo, el pana de mi hijo, así es que nos tratamos. Hay mucho respeto, compartimos, jugamos baloncesto”, a su padre lo describió como su “Héroe favorito”. El bachatero dominicano habló en detalles con Dafne Guzmán para su programa “La Entrevista”, que transmitirá este domingo a las 10:30 de la noche por Teleantillas.

Romeo tiene varios motivos para celebrar, además de darle la bienvenida a sus 36 años, ocasión con la que aprovechó para presentar su nuevo álbum discográfico, ‘Golden’. Próximamente arribará al país para supervisar su casa que está construyendo en Punta Cana, y con la que pretende posteriormente inaugurar con familiares, amigos y medios de la prensa nacional.

En su nuevo trabajo musical incluye 18 canciones, entre ellas un reguetón; colaboraciones con Juan Luis Guerra, Ozuna, Nicky Jam, Daddy Yankee y Julio Iglesias, con este último, interpreta el controversial tema “El Amigo”, una canción de doble sentido que el cantante invita al público a escuchar y sacar su propia conclusión, “pocos la entienden de una vez, estoy muy orgulloso de haberla incluido en el disco”.

Además de ser el primer latino por el que se enciende el Empire State Building, Santos también entró a la lista de los famosos que tienen una estatua de cera en el museo Madame Tussauds en la ciudad de Nueva York, para su realización, debió posar unas cuatro horas,

EN EL CINE

Tras su debut en el cine con el filme “Rápido y Furioso 7”, la chica D’ Calle, le preguntó si tendría más proyectos en carpeta de volver a la pantalla grande.

Aunque dijo que le encantaría volver hacer películas, expresó sentir respeto por la disciplina que conlleva.

“No no, a mí me encanta eso de actuar, lo que pasa es que es algo que uno debe respetar. Eso es un mundo que lleva mucha disciplina y mucha preparación, y la última vez que iba a participar en un proyecto de actuación desconocía que necesitaban de mi seis, siete meses que yo no tenía. En ese momento, es que logré entender, waoo, eso es en serio”, apuntó.

Entre otros temas, Romeo Santos manifestó su opinión al destronar el tema ‘Despacito’ con ‘Imitadora’, en la lista de “Latin airplay” de Billboard, y su propósito de trabajar al artista urbano, Mozart La Para.

´La Entrevista´ en su cuarta temporada se transmite cada domingo a las 10:30 de la noche por Teleantillas, Canal 2.