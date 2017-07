Ministerio de la Mujer lanza campaña de educación y sensibilización

Se conecta con “El Poder de Tu Voz” y busca detener feminicidios y exclusiones contra mujeres y niñas. Esta se desarrolla de una manera más directa con la población.

Con el objetivo de detener la alarmante ola de feminicidios y el virus en que se ha constituido la violencia de género en el país, ya que mata, en promedio, una mujer cada 48 horas, el Ministerio de la Mujer lanzó la campaña “Esto tiene que cambiar, sé parte de la solución”.

La campaña fue presentada este jueves por la Ministra de la Mujer, Janet Camilo, en un acto celebrado en el Club Payero, en Cristo Rey, donde explicó que no se trata de una campaña publicitaria más, sino que busca detener la ola de feminicidios, las violencias y las exclusiones y discriminaciones contra las mujeres y niñas dominicanas y complementa el trabajo que se ha estado haciendo en el marco de “El Poder de tu voz”.

Indicó que cada miércoles el Ministerio de la Mujer dejará el confort de las oficinas y se integrará a los dirigentes comunitarios y autoridades legislativas y municipales para llevar el mensaje de orientación y sensibilización en contra de la violencia de género.

Para lograr esto se contactaron más de 21 juntas de vecinos de diferentes sectores y se trabajará con el apoyo de los ayuntamientos, regidores, legisladores, ONGs y con todo el que se sienta comprometido con el tema.

“Se trata de un trabajo de educación que yo estaré encabezando como ministra de la Mujer, para juntos y juntas llevar un mensaje de prevención sobre la violencia de género, porque no podemos seguir permitiendo que una mujer dominicana muera asesinada cada 48 horas. Es hora de actuar y lo debemos hacer ya. Seamos parte de la solución”, dijo Camilo en el acto de presentación.

Explicó que se trasladarán a los distintos barrios, sectores y provincias, con sus equipos de profesionales multidisciplinarios, para establecer un contacto directo y sincero con las asociaciones vecinales, con los líderes y lideresas de las comunidades y con entidades diversas.no violencia, violenci

Los primeros barrios que se van a trabajar son: Sabana Perdida, Los Guaricanos, Boca Chica, Los Tres Brazos, Los Farallones, Brisas del Este, Los Praditos, Honduras, Cristo Rey, La Puya, San Carlos, Capotillo, Herrera y Las Caobas.

“Esta campaña es más que pertinente y es necesaria porque no podemos seguir permitiendo que cada año cientos de niñas y niños dominicanos queden huérfanos por el asesinato de su madre”, enfatizó Janet Camilo.

Sobre la campaña. La campaña presenta innovaciones como es el énfasis que pondrá el Ministerio de la Mujer en trabajar el tema de la violencia y su prevención incorporando a los hombres. En ese sentido, la ministra aseguró que la batalla contra la violencia de género la ganaremos luchando juntos hombres y mujeres, o no la ganaremos.

“Yo no estoy buscando, el Ministerio de la Mujer no está buscando mujeres feministas porque ya estamos todas. Lo que estamos buscando son hombres feministas. Debemos conseguir que el hombre, en sentido general, pase de ser de hombre verdugo a hombre feminista, aquel que no mata, no pega, no amenaza, no insulta, no humilla, no menosprecia, no atemoriza y no discrimina”, explicó Camilo.

Además se centra en la promoción de servicios que ofrece el Ministerio de la Mujer y que es importante que la población conozca más, como son las casas de acogidas o refugio, la línea de auxilio 24 horas, las terapias psicológicas, las asesorías legales, el referimiento de atención integral, las capacitaciones económicas y sociales y la salud integral para adolescentes.

Pero adicional al problema de la violencia de género, la campaña abarca el embarazo en adolescentes y el empoderamiento de la mujer, porque está basada en los resultados de encuestas y estudios, hechos a nivel nacional por el Ministerio de la Mujer, en las que la ciudadanía enumeró estos males como los principales problemas que frenan la igualdad y equidad de género en nuestro país.

En ese sentido, y a modo de respuesta, se ha elaborado un paquete de actividades como el ministerio en tu comunidad, cine fórum de género y encuestas interactivas en la web, que son complementarias con el resto del programa que desarrolla la entidad y que permiten que la ciudadanía dominicana pueda participar de una manera activa y directa en la solución de los problemas.

“El Ministerio de la Mujer está en la calle, trabajando con y por la gente, porque no podemos seguir permitiendo que cientos de niñas y adolescentes queden embarazadas cada año, que las mujeres dominicanas no accedan a los puestos directivos de las empresas y organismos públicos en igualdad de condiciones que los hombres, que las mujeres no accedan a los cargos electos en igualdad de condiciones que los hombres y, en definitiva, que la mujer dominicana no sea dueña de su propio destino”, concluyó la ministra Janet Camilo.

Personalidades presentes. En el acto, la ministra de la Mujer estuvo acompañada por Alfredo Martínez, alcalde de Santo Domingo Este, en representación de los alcaldes de la provincias, Olga Diná Llaverías, Fiscal de la Provincia Santo Domingo Este, René Polanco, alcalde Santo Domingo Norte, el diputado. Además asistieron el Padre Wilfredo Montaño, el doctor Félix Antonio Cruz Jiminián y varias Vice Ministras y Directoras del Ministerio de la Mujer, entre otras personalidaed.