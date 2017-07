Casa de Teatro inaugurará “Naturaleza desvestida”

Santo Domingo, Rep. Dom.- Casa de Teatro inaugurará la primera exposición individual de la artista visual María Fernanda Rosario, con el título “Naturaleza desvestida”, el próximo martes primero de agosto a las siete de la noche en la sala Paul Giudicelli, ubicado en la Arzobispo Meriño 110, en la Ciudad Colonial.

Abil Peralta Agüero, crítico de arte, curador y consultor cultural, destaca que la pintora y dibujante santiaguera, egresada de importantes academias norteamericanas, “teniendo como escenario la ya mítica Casa de Teatro, la joven artista María Fernanda Rosario presenta sus credenciales en las que deja grabada la huella de su formación académica artística y los dominios de las técnicas, estilos y contacto con la historia del arte universal”.

Agrega que con el nombre de María Fernanda Rosario, quien es una fiel discípula de la Maestra Ada Balcácer, el arte dominicano contemporáneo tiene ante sí el reto de asumir el nacimiento y descubrimiento de una nueva presencia en la historia del arte nacional.

La muestra “Naturaleza desvestida” la integran pinturas en medios mixtos sobre madera y tela de diversos formatos, tituladas: “Secuencia Fernando Jr.”, “Mézclate conmigo”, “Entre mar Caribe y Nueva York”, “Rostro de luz”, “Entrelazados”, entre otras.

María Fernanda Rosario nace en Santiago, República Dominicana. Desde muy pequeña mostró gran interés por el arte. En el 2010 comenzó sus clases de pintura con el pintor Juan Gutiérrez, quien fue su maestro por tres años.

Como parte de su formación artística complementaria, en los veranos de los años 2013 y 2014 recibió tutoría personalizada de la artista dominicana Ada Balcácer en su taller de Miami, siendo ella el pilar para desarrollar sus destrezas más notables en sus dominios del dibujo y la pintura.

La joven artista contemporánea realizó varios cursos especializados en School of the Art Institute of Chicago en el año 2012, y en el año 2013 en el Pratt Institute de Nueva York, donde además realiza estudios de Arquitectura.

“Naturaleza desvestida” es una racionalista exposición individual, integrada por unas 30 obras en diferentes formatos, en la que la artista ha creado una colección fuertemente motivada por temas como el grave problema del calentamiento global, las migraciones y estados existenciales que afectan a la sociedad de nuestro tiempo.

La exposición cuenta con el estímulo del Ministro de Medio Ambiente, Francisco Domínguez Brito, y la presentación estará a cargo del gestor cultural don Freddy Ginebra, director de Casa de Teatro.