Expertos de la publicidad internacional ofrecerán masterclass en FOA 2017

Este año el evento innovará con cinco capacitaciones enfocadas en storytelling, diseño gráfico, planificación de medios digitales, mobile Marketing y social media marketing.

Santo Domingo. –The Future of Advertising (FOA) 2017 trae diversas novedades en esta nueva edición, entre las que destaca la celebración de cinco masterclass exclusivos, ofrecidos por parte de los expertos internacionales que participarán del congreso. Se trata de capacitaciones de tres horas de duración que pondrán a un pequeño grupo de profesionales en contacto directo y personal con los especialistas durante la misma semana del esperado evento internacional dedicado al marketing y la publicidad.

La serie de masterclass aportarán a los asistentes conocimientos adicionales en materia de storytelling, planificación de medios digitales, diseño gráfico, mobile marketing y marketing en general. Todos los cursos tienen un cupo limitado para 24 personas, por lo que requieren de reserva con cierto tiempo de anticipación.

Las cinco capacitaciones que se ofrecerán son:

“Juega según tus propias reglas: cómo el juego es el corazón de cualquier proceso creativo que requiera innovación, y cómo uno puede entrar en este estado de ánimo”, ofrecido por Jessica Walsh, quien es socia, diseñadora y directora de Arte en la renombrada firma Sagmeister & Walsh. El curso será celebrado el día 27 de septiembre, de 9:30 de la mañana a 12:30 de la tarde, en Chavón La Escuela de Diseño Santo Domingo.

“En este masterclass discutiré el poder de hacer sus propias reglas y restricciones en el trabajo creativo para guiarlo a soluciones formales y conceptuales. Cuando no hay reglas o limitaciones en un proyecto es fácil abrumarse por las infinitas posibilidades y es más difícil enfocarse en llegar a grandes ideas y soluciones visuales.

En nuestro estudio Sagmeister & Walsh, cuando recibimos un brief creativo muy abierto, a menudo creamos nuestras propias limitaciones. También aceptamos las limitaciones que se nos dan (presupuesto, tiempo, paletas de colores, etc.) como retos interesantes con los cuales trabajar”, explica Walsh sobre el curso, a realizarse con el respaldo de la misma escuela Chavón y de Milena Tours, con un cupo limitado para 30 personas y un precio de US$550.

“El estado del social media marketing: qué está funcionando y por qué”, ofrecido por Mari Smith, quien es conferencista, autora e instructora sobre redes sociales. En este dinámico masterclass, la experta en marketing premier de Facebook, le guiará a través de la visión a corto, mediano y largo plazo del CEO Mark Zuckerberg.

El curso cuenta con estudios sobre casos reales, ejemplos de antes y después, además de estrategias prácticas, así como mejores prácticas estudiadas y comprobadas de la industria para colocar su empresa por encima de la competencia.

Smith es una de las grandes expertas en estrategia de marketing de redes sociales a nivel mundial. Autora del libro “The New Relationship Marketing” y co-autora de “Facebook Marketing: An hour a day”, ha sido además nombrada por Forbes entre el Top Ten Social Media Power Influencers durante cuatro años consecutivos.

A través de su consultoría, ayuda a las empresas a acelerar sus ganancias mediante la integración de estrategias probadas de comercialización en las redes sociales. Su curso será impartido el 29 de septiembre de 9:30 de la mañana a 12:30 de la tarde con el respaldo de Liquid en Chavón La Escuela de Diseño Santo Domingo, con un precio US$ 1,000 y un cupo para 24 personas.

“Storytelling es el Nuevo Marketing de Contenido: Cómo contar la historia de sus marcas en 10 segundos o menos con Facebook Live, Snapchat e historias de Instagram”, ofrecido por Carlos Gil, ejecutivo de Brand Marketing y conferencista. El curso será el 27 de septiembre, de 9:30 de la mañana a 12:30 de la tarde en Chavón La Escuela de Diseño Santo Domingo, con el respaldo de la agencia Liquid. El cupo es limitado para 24 personas y el precio es US$ 550.

Algunos de los puntos de los puntos clave a tratar por Gil en el masterclass serán desglosar las diferencias entre Facebook, Instagram y Snapchat; explicar por qué el contenido en vídeos cortos es el medio preferido de contenido para el consumidor en línea de hoy; determinar cuál plataforma es la mejor para su negocio; consejos y estrategias para crear contenido; aprender a participar y trabajar con personas influyentes; entre otros. “Aprenda estrategias y tácticas avanzadas que puede implementar de inmediato en su negocio para el influencer marketing, el crecimiento de su comunidad y medir el ROI”, explica el especialista, quien cuenta con más de ocho años de experiencia profesional en social media B2B y B2C.

“La compra programática no es rocket science”, impartido por Lucas Mentasti, CEO de [M]Plataform de GroupM. El objetivo de este masterclass es entender que la compra de audiencias de forma programática no es una ciencia, sino la tecnología al servicio del sentido común en la planificación y compra de medios digitales. El mismo será llevado a cabo el 27 de septiembre, de 9:30 de la mañana a 12:30 de la tarde, en Chavón La Escuela de Diseño Santo Domingo, con un precio de US$ 550 y un cupo para 24 personas.

Mentasti bajará los conceptos abstractos al día a día para que los asistentes comprendan el ecosistema y cómo planear campañas efectivas a través de ejercicios prácticos. El experto utilizará los conocimientos adquiridos durante sus más de 15 años de experiencia en publicidad online, liderando áreas digitales para agencias como Havas y DDB en su natal Argentina y luego Starcom a nivel Latinoamérica, así como su experiencia en consultoría estratégica, habiéndose desempeñado como consultor asociado en The Boston Consulting Group.

“From mobile to mobility & the liquid consumer” (De móvil a movilidad y liquid consumer), impartido por Anna Bager, quien es vicepresidenta senior y gerente general de la división móvil y audiovisual de IAB. El curso se llevará a cabo en Chavón La Escuela de Diseño Santo Domingo, con un cupo limitado para 24 personas y un precio de US$ 550.

Anna Bager lleva ligada a una de las organizaciones más importantes de la industria de marketing y publicidad desde 2010, cuando comenzó en IAB, la asociación que representa al sector de la publicidad digital en medios digitales. Cuatro años después, en noviembre de 2014, ascendió a vicepresidenta senior de la compañía. Antes de incorporarse a IAB, lideró la unidad de Business Intelligence de Ericsson Multimedia y el departamento de investigación y consultoría de la compañía. También fue directora de investigación y consultoría de IDC EMEA. Business Insider la nombró como una de las mujeres más importantes de la publicidad móvil en 2012, 2013 y 2014.

Los cinco masterclass son parte adiccional de la oferta integral del FOA 2017, que se celebrará el 28 de septiembre en las instalaciones del Centro de Convenciones de Sambil Santo Domingo. Las entradas de la conferencia y de todos los cursos pueden adquirirse en Uepatickets, Escuela de Chavón, Newlink Dominicana y ADECC.