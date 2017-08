PN apresa individuo mató a un hombre en Hainamosa

SANTO DOMINGO ESTE.- Fue apresado esta tarde, en la avenida Venezuela, del sector Los Mina, un individuo que ha sido identificado y acusado de disparar contra Juan Bautista Rodríguez (Chechi), quien posteriormente falleció, hecho ocurrido en fecha 30-07-2017, en un área verde del sector Hainamosa, de este municipio.

Londy Cuevas Moreta, de 32 años y residente en la calle Gabriel A. Morillo, No. 85, del barrio Las Enfermeras, en Los Mina, fue apresado por oficiales de la División de Investigaciones de Homicidios, adscritos a la Dirección Regional Santo Domingo Oriental de la Policía Nacional, mediante la orden de arresto número 18157-ME-2017, emita por el Juzgado de la Instrucción de la provincia de Santo Domingo.

Al momento de ser detenido, al reconocido delincuente se le ocupó una pistola, con marca y numeración no legible y una motocicleta marca Yamaha, color negro, placa No. K0306339, con el chasis no visible.

La Policía informó que este individuo está siendo investigado, además, por otros hechos criminales y que oficiales investigadores tratan de localizar el arma utilizada para darle muerte a Rodríguez Bautista.

Este individuo estaba siendo buscado, además, porque en fecha 19-07-2017 fue captado por un video de seguridad, en momento en que realizaba un asalto a una peluquería, en el sector Bello Campo, por cuya acción se emitió en su contra la orden de arresto número 17601-ME-2017.

Igualmente, la Policía declaró que persigue a un tal “El Gordo”, compañero de fechorías de Cuevas Moreta, a quien exhortó a entregarse a las autoridades por la vía que considere prudente.

Cuevas Moreta, quien está registrado en los archivos policiales en tres ocasiones por atraco (2010), homicidio (2011) y robo (2015), será puesto a disposición de la justicia en las próximas horas.