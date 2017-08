Regresa “Ocaso Fashion Show” del Club Náutico de Santo Domingo

SANTO DOMINGO.- Como parte de las actividades del verano 2017, el Club Náutico Santo Domingo celebrará por segundo año el “Ocaso Fashion Show”, un evento de moda que busca exponer las últimas tendencias de ropa playera, deportiva, trajes de baño, sombreros, accesorios, entre otros, a realizarse en el exclusivo ambiente del Club Náutico de Santo Domingo, bajo la producción del comunicador y experto en moda, Lowensky Natera. La cita es el próximo sábado 12 de agosto de 2017.

Su organizador dijo que el evento mostrará las últimas tendencias latinoamericanas de moda y accesorios para playa y piscina, contará con la participación de cuatro firmas internacionales este 12 de agosto, entre ellos, Trend by Mckenzie, desde Estados Unidos, Délire by Heidy Villa, desde Colombia y Welle by Rita Blondet & Kath Hernández, desde Puerto Rico. Desde República Dominicana, la pasarela se verá engalanada por el consagrado diseñador Arcadio Díaz.

Este año, el montaje incluirá la colocación de la pasarela en la piscina y, por segunda vez, la música de Dj Miss Gem, venta de colecciones, un espectáculo de luces y nado sincronizado. Todo dirigido a un público selecto, para con esto ensamblar de forma sinérgica todo el desfile y hacer que se convierta en un hito de los eventos de moda tropical.

El mismo cuenta con el apoyo de: Cerveza Presidente, Stolichnaya, Grupo Viamar, Ron Barceló, Auto Haus, Cifmec y Oro Verde by Avocado Oil. Para mayor información: Tel.: 809.683.CLUB (2582) Ext. 120