Metros de Santiago en busca de la quinta corona

Santiago.- Los tetracampeones Metros de Santiago afinan los cañones para buscar la quinta Corona en la Liga Nacional de Baloncesto LNB que su versión del 2017, dedicada al inmortal del deporte Vinicio Muñoz.

Los Metros que van a su cuarta final consecutiva buscan retomar la coronal, basado en la buena defensa que exhibieron tanto en la temporada regular como en la semifinal siendo el mejor equipo de ambos circuito.

El gerente general de Metros Cesar Saint-Hilaire agradeció a Dios, al presidente de Metros Mícalo Bermúdez, a directiva por la confianza depositada en él y sobre todo a los jugadores que lo han dado todo en la cancha para llevar el equipo a la final. También agradeció a la gran fanaticada de Metros que se ha mantenido apoyando el conjunto todo el camino.

Los Metros enfrentarán a los Leones de Santo Domingo por segundo año seguido, donde el gerente general de Metros dijo que esperaban este enfrentamiento, resaltando que no hay presión ya que hay un solo objetivo que es la quinta corona.

Saint-Hilaire definió esta serie contra Leones como muy intensa, resaltando que no hay confianza porque no hay rivales débiles, por lo que saldrán al tabloncillo a darlo todo con la diferencia de que esta temporada están más fortalecidos que el pasado año, ya que esta temporada Robert Glenn que era refuerzo es el nacionalizado, no estaba Miguel Dicent, ni Ángel Núñez los cuales le han dado profundidad al conjunto.

El dirigente José –Maíta- Mercedes resaltó que han trabajado de manera incansable y horas extras tanto en la cancha como en el gimnasio para llevar los jugadores a su máxima capacidad y darlo todo en la cancha.

Maíta dijo que han fortalecido la parte emocional y motivacional para que la quinta corona llegue a Santiago que es el objetivo desde que empezó la temporada.

El coach de Metros dijo que la clave será la defensa y es lo que más han trabajado durante los días de espera de su rival, ya que la ofensiva siempre ha estado ahí.

El plan de trabajo no ha sido fácil pero ha dado resultado debido al aglutinamiento que tienen los muchachos durante estos días para estar listos para la gran Final

Habló el capitán Liz

El capitán de los Metros Víctor Liz, resaltó el trabajo que vienen realizando para la preparación tanto física como mental para enfrentar por segunda ocasión a los Leones.

Dijo que no tiene nada personal contra los Leones, pese a que perdieron en casa el pasado año, pero que esta temporada darán lo mejor, sobre todo en el juego en conjunto que será la fortaleza de Metros además de la defensa.

“En lo individual tenemos un equipo más completo en todas las posiciones, pero eso no nos da a nosotros la seguridad del campeonato, por eso tenemos que trabajar más fuerte y poner lo mejor de nosotros dentro de la cancha” aseguro el capitán.

Liz resaltó la buena química en el conjunto y como se han compenetrado los nuevos jugadores que ya son parte de la familia y siente el orgullo de llevar la franela de Metros de Santiago.

Regresó Hamilton

El estelar refuerzo Jordan Hamilton regreso al conjunto este jueves luego de cumplir con algunos compromisos en estado unidos por lo que se integró a las prácticas de inmediato, pese a que tiene una molestias en un pie, por lo que su situación es de día a día ya que es una pequeña infección.

Eloy Vargas

Eloy Vargas centro del conjunto destacó que la semifinal del Circuito Norte los preparó en el juego físico y eso les ayudara en la finales contra los capitalinos que durante la temporada jugaron bien intensos, por lo que calificó como un reto ganar la final; resaltando que lo del año pasado es pasado y el enfoque de este año es ganar.

El primer juego de la final está pautado para las 6 de la tarde del domingo 6 de agosto en la Arena del Cibao donde el himno nacional será interpretado por el artista Fernando Villalona, y será transmitido por CDNSPORTSMAX y el streaming de la liga y youtube.