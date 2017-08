Víctor Masalles Vs. Luis Abinader

Por Anneris Hernández Ortega. Marcos 2-15 .-Y sucedió que estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos; porque había muchos de ellos que le seguían. 16 Al ver los escribas de los fariseos que El comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿Por qué Él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? 17 Al oír esto, Jesús les dijo: Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos; no he venido a llamar a justos, sino a pecadores.

Jesús no tenía miramientos con todo el quería estar a su lado. No miraba su condición humana. Más bien sentía placer de estar con aquellos que requerían estar sanos en todos los sentidos. No miraba si eran cojos, ciegos, tartamudos, asesinos, prostitutas, ricos, pobres, etc., etc., etc.

Sin embargo, a sabiendas de todo esto, no entiendo cómo el Monseñor Víctor Masalles Obispo de la diocesis de Baní, tiene un concepto errado, de lo que es ser solidario con el prójimo, sin importar su condición sexual y, más aun, cuando critica al candidato presidencial por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), el señor Luis Abinader, cuando posa en una fotografía, junto a la presentadora de televisión Mia Cepeda. El obispo señala en su cuenta de twitter y cito textualmente: “Candidato que se presta a esta mojiganga difícil que llegue a ser presidente”.

Victor Masalles fue elegido por el Padre Celestial para que predique su palabra en todos los rincones de la tierra. Fue elegido, para dar testimonio de lo que es el amor, y la humildad en toda su extensión.

Creo que el obispo cometió un exabrupto, sin saber realmente lo que decía. Tal vez, ni siquiera, analizó las consecuencias de sus palabras. Nosotros no estamos en esta tierra para juzgar a nadie y peor aún, cuando se trata de las críticas de un sacerdote. Digo esto, porque más abajo, el obispo agrega en el mensaje: “No desprecio a la susodicha, pero sí a su angurria política”. Creo que sí está menospreciando a la presentadora con el sólo hecho de calificar al señor Abinader como mojigato. Ella es un ser humano, sea cual fuere su condición sexual.

Cómo el señor Masalles sabe que Abinader busca con esto ganar popularidad política. Él no sabe cuáles fueron las reales circunstancias para tomarse esta foto. No la sabe.

Siempre he admirado al obispo Masalles, en su predicas, en la didáctica que emplea para trabajar con jóvenes; pero escucharlo expresarse de esa manera, me sorprende. Creo que ese no es su estilo. Tenemos que predicar con nuestras acciones y cuidar de lo que decimos.

Ojalá que esto sea un tropiezo espiritual que, sólo con oración y ayuno, evitamos caer en la tentación y librarnos del mal.

Atentamente,

Anneris Hernández Ortega

Periodista