PDI critica Asamblea Constituyente en Venezuela

Ismael Reyes Cruz, candidato presidencial y presidente del Partido Demócrata Institucional -PDI-, consultado sobre los últimos acontecimientos políticos acaecidos en Venezuela, manifestó que siendo los hombres y las mujeres del Partido Demócrata Institucional -PDI-, seguidores del pensamiento político del Dr. José Francisco Peña Gómez -un viejo aliado de los socialistas democráticos del mundo-, se ven obligados a expresar su total rechazo a las últimas medidas antidemocráticas tomadas por el presidente de Venezuela, el señor Nicolás Maduro.

“Este mandatario, actuando como un Trucutú cualquiera, acaba de propinar un grave mazazo que ha herido de muerte la democracia en la patria de Bolívar, y frente a su demostrada incapacidad para dirigir una nación noble y educada como lo es el hermano pueblo venezolano, montó una farsa electoral bajo el disfraz de “una Constituyente” para suprimir los poderes del parlamento venezolano y reafirmar su intención de establecer en Venezuela un régimen totalitario que todos los demócratas del mundo tenemos que rechazar de manera tajante”, declaró el líder del PDI.

Agregó que si bien es cierto que el viejo sistema político de Venezuela, encabezado por Acción Democrática y el Partido Copei, cometieron el grave error de no recordar que su responsabilidad era la de ayudar a construir en el hermano país sudamericano una democracia con inclusión social para todos los ciudadanos, con una justa distribución per cápita del ingreso nacional que produce la riqueza del petróleo venezolano entre todos y cada uno de los venezolanos, no es menos cierto que establecer en ese país una dictadura que deja suprimido todos los derechos ciudadanos, es sencillamente inaceptable.

Argumentando sus aseveraciones, Ismael Reyes dijo que confiscar los derechos sobre el uso privado de la tierra, mandar a ocupar irresponsablemente propiedades ajenas, confiscar la banca privada, privar a los ciudadanos del derecho al uso libre de Internet así como prohibir el libre tránsito para entrar y salir del país a los ciudadanos venezolanos cuando a éstos les plazca, son medidas propias de un régimen gorila y totalitario que no puede ser aceptado hoy en el concierto de los países libres del mundo.