FALPO anuncia nuevas protestas en San Francisco de Macoris

Advierten volverán protestas a SFM porque gobierno incumplió acuerdos

San Francico de Macorís.- El Frente Amplio de Lucha Popular (FALPO) advirtió hoy que, a partir de la próxima semana, volverán las protestas a las calles de este municipio, debido al incumplimiento al acuerdo arribado entre el movimiento popular y autoridades del gobierno, encabezadas por gobernador de la provincia Duarte, el señor Juan Antigua Javier, y que puso fin al paro de tres días en demanda de obras, en el que resultó muerto el dirigente popular Mario Vladimir Lantigua Baldera, presuntamente a manos de la Policía Nacional.

“Ha pasado la semana de plazo y hay un incumplimiento total del acuerdo arribado con las autoridades para levantar la huelga. Los ministro de Obras Públicas, de Salud Pública y otros a los cuales se reclaman las obras, no arribaron al municipio para reunirse y atender las reivindicaciones; tampoco el Ministerio Público ha dado a conocer los resultados de la investigación del asesinato de Vladimir Lantigua, mientras se mantiene el asedio y la represión de parte de la Policía Nacional”, afirmó Raúl Monegro, vocero nacional del FALPO.

Consideró que las autoridades del gobierno, no sólo juegan una vez más a la “mentira y al engaño, en franca burla al pueblo”, sino que irrespetan a la iglesia Católica, que representada por el reverendo padre Isaac García de la Cruz, sirvió de mediadora.

Deploró que a 11 días del asesinato de Vladimir Lantigua, quien tambie era estudiante de la UASD, no se haya ningún detenido con fines de investigación y que el Fiscal de San Francisco de Macorís, Regis Victorio Reyes, quien encabeza la indagatoria, aún no haya rendido un informe que esclarezca el hecho de sangre, por lo que temen hayan tomado el camino de la impunidad en el caso y que el o los responsables del hecho de sangre no sean sometidos a la acción de la Justicia.

“En el caso de Vladimir, la Procuraduría Nacional de la República está sometida una vez más a prueba, de si sus fiscales continuarán siendo cómplice del crimen y de la impunidad o pasarán a jugar su rol de representante de la sociedad, de persecución a la criminalidad, de protección y asistencia a las víctimas y de institución autónoma de la Policía Nacional y del sectores político”, sostuvo Monegro.

Indicó que no sólo el pueblo dominicano está a la espera de que el Ministerio Público someta los autores materiales del asesinato de Lantigua Baldera, sino que desde México, Argentina y otros países han recibido comunicaciones con expresiones de solidaridad, en tanto que el Observatorio Latinoamericano de los Derechos Humanos, se ha interesado por el caso y ofreció su apoyo para que la denuncia del caso sea elevada a nivel internación, si hay denegación de justicia en el país.

En declaraciones de prensa y en las redes sociales, se ha señalado al teniente coronel José Francisco De la Cruz Mercedes (Rambo o El Veterano) y a los agentes de la policía que comandaba, como presuntos responsables del asesinato de Vladimir Lantigua Baldera, apoyando su versión en un video firmado en el momento que cae abatido el dirigente popular, en el que se ve los integrantes de la patrulla policial disparar sus armas.

De su parte, el vocero de la Policía Nacional, general Nelson Rosario, manifestó que las investigaciones son llevadas por una comisión encabezada por el inspector de la institución y el director de Asuntos Internos, generales Sarita y Garcia Cuevas, aunque adelantó, que el disparo que le cegó la vida a dirigente Falpo, se realizó con una arma de fabricación casera de las denominada “chilena”, por lo que desvinculó a los agentes del hecho.

Monegro comunicó que el movimiento social, popular y estudiantil en San Francisco de Macorís, decidió poner fin a la tregua en las protestas y no descartó un nuevo llamado a huelga municipal por la construcción de obras, debido a que las autoridades no cumplieron los acuerdos.

Finalmente, el vocero nacional del Falpo informó que a las 10:00 de la mañana del próximo jueves 17 de agosto, realizarán una vigilia frente al Palacio de Justicia de San Francisco, para exigir el sometimiento a los tribunales de los agentes de la Policía señalados como responsables de ultimar a Mario Vladimir Lantigua, tras asegurar que mantendrán las protestas hasta lograr justicia en el caso.