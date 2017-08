Francisco Ulloa ofrecerá lo mejor de su repertorio en la Fortaleza

El legendario merenguero típico es la figura central de la Gran Fiesta Cultural de la Restauración que organiza el Ministerio de Cultura, la cual se celebrará el miércoles 15 de agosto en la Ciudad Colonial.

Santo Domingo.- El merenguero típico Francisco Ulloa, quien será la figura central de la Gran Fiesta Cultural de la Restauración, anunció que ofrecerá un concierto con lo mejor de su repertorio musical, para agradecer el reconocimiento que ese día le hará el Ministerio de Cultura.

La actividad que organiza el Ministerio de Cultura será celebrada el próximo martes 15 de agosto, a partir de las seis de la tarde, en la Fortaleza de Santo Domingo de la Ciudad Colonial, para conmemorar el 154 aniversario de la Restauración de la República.

En el marco de este acto, el ministro de Cultura, Pedro Vergés, hará un reconocimiento a Ulloa en ocasión de sus 50 años como exponente del merengue típico.

El merenguero adelantó su agradecimiento a Vergés por el homenaje: “Me siento muy feliz, dándole las gracias a Dios y al ministro de Cultura, Pedro Vergés, por tenerme presente después de 50 años en el arte, recorriendo el país y el mundo, y poniendo en alto nuestro folclor. Considero que es algo muy hermoso para mi persona, ya que me lo están haciendo en vida y no esperaron que yo me muera”.

Dará lo mejor de su repertorio

El popular músico, oriundo de Puerto Plata, prometió que dará lo mejor de su repertorio en la presentación que tendrá en la Gran Fiesta Cultural de la Restauración.

“El público quedará satisfecho. Daré los mejores éxitos de mi carrera y me entregaré a mi público para darle las gracias por el apoyo que me han dado durante mi carrera”, aseguró.

Entre sus éxitos musicales destacan: “El Farolito” y “La cosquillita” grabados con Juan Luis Guerra; “Pa’ tumbar la mala maña”, “Tú eres la que sabe”, “La media vuelta”, “Milagrito”, “La Nochebuena” y “La Chiflera”, entre otros.

Francisco Ulloa es un virtuoso del acordeón, instrumento musical que toca desde la edad de los 8 años. Nació siendo músico, un don que Dios le ha dado. “Vengo de una familia que casi todos son músicos. He recorrido el mundo con un acordeón”, recordó.

También expresó su felicidad porque el merengue fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Ciencia, la Educación y la Cultura (UNESCO).

La Gran Fiesta Cultural de la Restauración se enmarca en las celebraciones del quinto año de gobierno del presidente Danilo Medina. En dicha actividad actuarán además la Orquesta de Vientos, un conjunto típico de la Escuela Ñico Lora y el Ballet Folklórico Dominicano, entre otras variedades culturales y gastronómicas.