Nueva York: Josué Pérez aspira a que comunidades despierten

NUEVA YORK.- Con el objetivo de que las comunidades de Washigton Heights, Inwood y Marble Hill despierten y se involucren en la conquista de reivindicaciones necesarias, el educador Josué Pérez, aspirante a Concejal por el Partido Demócrata en el Distrito 10 de Nueva York, inició de manera oficial su campaña para lograr escalar dicha posición electiva.

Pérez dijo que sus puntos esenciales de trabajos están basados en defender los derechos de alquiler de los inquilinos y un efectivo control de alquileres; propugnar por una educación de calidad y programas para después de la escuela; exigir barrio más seguros y limpios y traer a la comunidad programas para jóvenes y sus padres.,

Dijo ser abanderado de la campaña para salvar la biblioteca de Inwood ya que esta es única y esencial para la comunidad, especialmente para la educación de los niños y jóvenes, por lo que no se puede prescindir de ella que está abierta los siete días de la semana, con todos los recursos y servicios actuales y que esta esta biblioteca es la única institución pública que sirve a todos los residentes de la comunidad de Inwood y a personas de otros lugares.

Pérez dijo garantizar la representación que el Distrito 10 requiere y dijo sentirse satisfecho por el respaldo que viene recibiendo de la comunidad que entienden que los candidatos electos le han olvidado, que no se siente representados por las actuales autoridades de esa demarcación y que ven en él un genuino hijo de esa parte importante de la ciudad de nueva York.

Definió sus aspiraciones como algo no personal, si no como un compromiso moral por lo que hará todo el sacrificio necesario para garantizarle a la comunidad donde se crió el trabajo necesario para que la educación no continúe bajando, para que la seguridad ciudadana aumente, para que la comunidad en sentido general progrese.

En el lanzamiento oficial de Josué Pérez para Concejal del Distrito 10 de Nueva York, también participaron con palabras de motivación dirigentes comunitarios y líderes políticos y gremiales de la talla de: Gabriela Biel, Graham Ciraulo, Edwiw Rosario, Alexis Pérez, con la coordinación del encuentro a cargo de Yuderka Valdez.

En la actividad realizada en un reconocido restaurant de Broadway en Manhattan el aspirante a concejal recibió el apoyo de entidades comunitarias, políticas, empresariales y educativas, y los movimientos “El Alto de Manhattan no está en venta” y “Vamos a salvar nuestra librerías”, entre otras.