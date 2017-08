Cientos de niños quedarían fuera escuelas en Cancino Adentro

Santo Domingo Este.- En Cancino Adentro, una empobrecida comunidad en el municipio Santo Domingo Este, existen muchos niños y adolescentes que quedarán fuera de las aulas este año escolar.

Allí solo hay una escuela básica de 24 aulas, con una sobrepoblación estudiantil que sobrepasa los 45 estudiantes por sala, así como el problema de que los estudiantes que terminan el octavo grado muchas veces desertan porque no cuentan con un liceo y carecen de los recursos económicos para trasladarse a otro centro educativo privado o apartado del sector.

La súper población de las aulas en un problema que como cada año deben enfrentar los docentes quienes tienen que manejar hasta 55 estudiantes por aula. La escuela Santiago Hirujo Sosa fue construida en 2010, luego que la comunidad reclamara su construcción y paralizaran la avenida Charles de Gaulle en más de una ocasión. Los niños asistían a clases en un espacio sin las más mínimas condiciones y en muchos de los casos debían tomar docencia sentados en el piso.

Darwin Feliz Matos, presidente de la Comisión Juvenil para el Desarrollo de Cancino Adentro (COJUDECA), deploró que pese a que se han dirigido en varias ocasiones al Ministerio de Educación tratando de buscar una solución a esta problemática ha sido imposible, muchas veces ni los reciben.

Agregó que no entiende por qué si la escuela espejo Santiago Hirujo Sosa fue la primera iniciada por el presidente Danilo Medina de la jornada de tanda extendida a casi cuatro años no ha sido concluida.

“Esa obra la iniciaron a inicios de 2014 y seis meses después la paralizaron porque no le depositaron más dinero al ingeniero encargado de la misma, desde entonces está paralizada y en el abandono, gracias a un comunitario de nombre Freddy Reyes, que la vigila y la cuida a pesar de que lleva años que no le pagan un centavo sino ya se habrían llevado hasta las varillas” precisó Feliz Matos.

En iguales términos se expresó Isidro “Moncho” Frías quien dijo que la construcción del plantel escolar fue iniciada hace más de tres años y las autoridades no le han explicado a la comunidad las razones por las que los trabajos fueron paralizados a pesar de que han hecho varias protestas en años anteriores y si no reciben respuestas deberán retomar las protestas para ver si así la concluyen

“Los niños de Cancino Adentro merecen recibir la docencia en un ambiente adecuado y no en un espacio sobre poblado de estudiantes como cada año pasa en esta comunidad” expresó Frías.

Los comunitarios denunciaron que las aulas están súper pobladas, por lo que los profesores tienen que manejar más de 45 estudiantes por curso, cuando debía ser de 30 alumnos en cada aula.

Los dirigentes sociales explicaron que Dionisio Ortega de Jesús es el ingeniero que tiene a su cargo la referida obra e hicieron un llamado al presidente Danilo Medina y al ministro de Educación, Andrés Navarro, para que ordene una investigación para ver qué ha pasado y ordene terminar de una vez este plantel.

Liceo sin concluir.

Otros de los reclamos de los comunitarios de Cancino Adentro es el Liceo que se construye allí, la cual lleva varios años en construcción y por lo que describieron no estará listo para este año escolar.

En ese sentido, declararon que cuando los jóvenes llegan al nivel medio, la mayoría no sigue estudiando porque sus familias no tienen recursos para enviarlos a centros educativos fuera del sector debido a los costos que esto produce.

Darwin Feliz Matos, lamentó que aunque el centro educativo está en su fase de terminación no estará listo para el siguiente año escolar que ha solo días arranca.

El joven dirigente comunitario fustigó que pese a que han tratado de comunicarse con el ingeniero Prospero Jourdain Elsevi, encargado de la obra este ha rehusado hablar con los comunitarios a quienes no solo no recibe, sino que les impide penetrar a la construcción para conocer en qué fase se encuentra realmente.

“Varios comunitarios hemos visitado el liceo en construcción tratando de buscar una explicación al respecto de porque no se ha concluido y el ingeniero encargado de la obra se ha negado rotundamente en recibirnos y darnos una justificación, peor aún la última vez nos impidió que entráramos a conocer la edificación. No sabemos porque se esconce y que oculta este ingeniero que no quiere que nosotros como comunidad conozcamos la realidad de esta obra” lamentó Feliz Matos.

Está afirmación fue secundada por Isidro Frías quien dijo que igualmente han tratado de conocer las razones de porque está paralizada la obra y no se concluye para que los jóvenes del sector puedan formarse allí sin ningún contratiempo.

Los comunitarios coincidieron en solicitar al presidente Danilo Medina en realizar una visita a este sector y ordenar la rápida conclusión de estos dos centros educativos que tanta falta hace para que los jóvenes de la comunidad puedan estar inmersos en la educación y así reducir los niveles de delincuencia existente en la actualidad en Cancino Adentro.

Escuela.

La escuela abandonada está ubicada en la calle Presidente Antonio Guzmán, entrando por el cruce Come y Bebe de la Charles de Gaulle. La calle que da acceso a la obra está llena de hoyos y convertida prácticamente en una cañada, por donde corre el agua que desperdician las tuberías rotas en el barrio. Pidieron que esta problemática también sea resuelta.

Recientemente, alumnos, padres y maestros de la escuela marcharon y se concentraron frente a la nueva edificación paralizadas tras definir como inhumano la forma como los escolares reciben el pan de la enseñanza.

Muchas madres que estuvieron en la manifestación presentaron los documentos de sus hijos, los cuales se quedaron fuera de las aulas este año porque las escuelas del sector se llenaron y no pudieron inscribirlos.

Aseguraron que mandar a estudiar a los niños a otros sectores implica un gasto de entre 150 y 200 pesos diarios, que dicen no pueden pagar.

Los centros educativos que quedan más próximos a Cancino Adentro están ubicados en los sectores de Invivienda y Sabana Perdida.

Otras necesidades

Además de la falta de escuelas y liceo en Cancino Adentro necesitan el asfaltado de sus calles, así como el saneamiento de la cañada Apocalipsis que produce muchos mosquitos y ratas, así como Centros de Formación Técnico Profesional y lugares de sano esparcimiento para los jóvenes como canchas de baloncesto y play.