Isa Conde sobre proyecto Romero: “a mí que nadie me ponga prisa”

El ministro de Energía y Minas garantiza una actuación con estricto apego a la ley para evitar que se cometan los errores del pasado en la industria extractiva.

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El Ministro de Energía y Minas Antonio Isa Conde pidió hoy que nadie le “ponga prisa” respecto al proyecto minero Romero en San Juan de la Maguana, y prometió actuar en este caso con estricto apego a la ley.

El funcionario señaló que la explotación minera subterránea es una categoría nueva en el país, por lo cual se requieren manejos técnicos adecuados “que no lleven a cometer los errores del pasado” en la industria extractiva, no obstante entender que el impacto sobre el medioambiente –si se maneja adecuadamente- es menor.

Afirmó que en todos los aspectos este proyecto minero -como cualquier otro- debe ser manejado con visión de futuro y tomando en cuenta el interés nacional, así como la conveniencia para el Estado dominicano. “En el caso de Romero nos manejamos sin prisa, pero sin pausa,” expresó.

“A mí que nadie me ponga prisa. Aquí no podemos cometer errores y tenemos que actuar con estricto apego a la ley”, sostuvo Isa Conde durante una entrevista e AN 7, Antena Latina, con Homero Figueroa y Lorena Pierre.

El Ministro consideró que además de procurar la sostenibilidad de las extracciones, se debe garantizar que el Estado reciba los ingresos que debe cuando de explota un recurso no renovable.

Isa Conde dijo que es necesario y posible conciliar la sostenibilidad con la posibilidad de extraer una riqueza que se transforme en desarrollo para esa región y el país.

Indicó que a eso responde el esfuerzo del MEM para ser parte de la Iniciativa para la Transparencia en la Industria Extractiva (EITI) porque “eso es una garantía de que los recursos que salen de esa actividad se van a manejar de manera transparente y van a ir dirigidos a los sitios a donde deben ser dirigidos”.

Sobre la negociación del modelo fiscal de la minera Barrick Pueblo Viejo para que el Estado obtuviera mayores beneficios de la extracción de oro, Isa Conde afirmó que “se decía que no se podía lograr ninguna negociación y Danilo Medina y su equipo probaron que todo es posible cuando se tiene voluntad”.|

Recordó que en conjunto con la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) el MEM logró el modelo financiero de la empresa 2017-2019 y aumentaron las recaudaciones estimadas para ese período en 41% (US$181 millones).